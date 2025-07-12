به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از حساب کاربری این اتحادیه در فضای مجازی، بزرگترین اتحادیه صنفی کارگران در انگلیس موسوم به «یونایت» (Unite the Union) با اکثریت قاطع به تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی رأی داد.

این اتحادیه همچنین از کارگران خواست تا در فرآیند تولید، حمل یا انتقال سلاح‌های ارسالی به اسرائیل مشارکت نکنند.

در بخش دیگری از بیانیه این اتحادیه آمده است: «یونایت» هم‌اکنون به کمپین‌های تحت هدایت کارگران برای تحریم حمل‌ونقل کالاها و خدمات اسرائیلی متعهد است.

..............................

پایان پیام/