چرا حجاب اجباری؟

اگر به انتخاب دین مخیر باشیم مسیحیت ویهود را انتخاب کنیم که از روسری وچادر خلاص شویم !!

تو هیچ دینی از یهودیت تا بودا حجاب اجباری نداریم!!

نه به حجاب اجباری!!

مقوله قانون حجاب اجباری همیشه بحث برانگیز است و جوانان برای آرام کردن وجدان و خیال خود دنبال ریشه حجاب هستن که به خیال خود، به بی‌حجابی می رسند و فکر میکنند که حجاب فقط و فقط از آن اسلام است و بس!

حجاب در اقوام های مختلف:

به شهادت متون تاریخی در اکثر قریب به اتفاق ملت ها وآیین های جهان، حجاب در بین زنان معمول بوده است، هرچند در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان تشدید یا تخفیف یافته است ولی هیچگاه بطور کامل ازبین نرفته است.

مورخان به ندرت از اقوام بدوی که زنانشان دارای پوشش مناسب نبوده و یا به صورت برهنه دراجتماع ظاهر می‌شوند، یاد می کنند .در اینجا به بعضی از ملت‌ها و آیین ها که به پوشش و حجاب زنان اهمیت خاصی می دانند اشاره می کنیم.





۱.حجاب دریونان باستان:

در دایره المعارف لاروس درباره پوشش زنان یونان آمده است:

(زنان یونانی دردوره های گذشته، صورت واندامشان را تاروی پا می پوشاندند. این پوشش که شفاف و بسیار زیبا بود در جزایر کورس و امرجوس و دیگر جزایر ساخته می شد.)

نقش هایی که برجای مانده نیز حکایت می کند که زنان سرا می پوشاندند ولی صورت هایشان باز بوده است. وقتی به بازار می رفتند ، برآنان واجب بوده هست که صورت هایشان را بپوشانند ، خواه دوشیزه وخواه دارای همسر باشند. جالب اینجاست که ویل دورانت می گوید: یکی از خدایان یونان به نام (آرتمیس) به (الهه عفت) معروف بود که عالی ترین الگو برای دختران جوان به شمار می آمد. او دارای بدنی نیرومند و ورزیده و چابک بود و به زیور عفت وتقوا نیز آراسته بود.این مورخ درجای دیگر می گوید:(زنان فقط درصورتی می توانستند خویشان و دوستان خود را ملاقات کنند و در جشن ها و تماشاخانه ها حضور یابند که کاملا در حجاب بوده باشند)



۲.حجاب زن درایران باستان:

درمورد پوشش زنان ایران باستان، مطالب زیادی در تاریخ وجود دارد. ویل دورانت درباره پوشش زنان ایران باستان و اینکه حجاب بسیار سختی در بین آنان رایج بوده است، می گوید:

(زنان طبقات بالای اجتماع جرات آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند. به طور کلی در نقش هایی که در ایران باستان برجامانده، هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد.)

در ادوار مختلف در ایران، انواع حجاب وجود داشت که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف )مادها

پوششی برسر داشتند که از زیر آن گیسوهای بلندشان نمایان بود.

ب)هخامنشیان

چادری برسر داشتند که در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن پیراهن بلند دیگری که تا مچ پا را می پوشانید.پیراهن بلندی تاروی زمین، گشاد، پرچین، آستین دار و یقه راست بوده و پیراهن دیگری داشتند که روی اولی می پوشدند وقد این یکی نسبت به اولی کوتاه وضمنا باز بوده است. روی این دوتا پیراهن چادری سر میکردند.

ج) ساسانیان

چادر برسر داشتند حتی لباس هنر پیشگان هم مانند لباس های بلند سایر بانوان ،تا پشت پا کشیده می شد.

تمام این ها نشان دهنده اجباری بودن حجاب از لحاظ عرفی در ایران باستان بوده.

شاید در طبقه مردم معمولی این عرف قانون نبوده باشد، اما قطعا میان اشراف زادگان این امر قانونی و مهم بوده.

ما ایرانیان از قدیم الایام در مورد پوشش و حیا تعصب داشتیم و اصلا ما ایرانی ها را به تعصب و غیرت مان میشناسند.

چه شده که برخی از جوانان یا حتی پدر مادران خواستار برهنگی و اظهار زیبایی های خود شدند؟

برای حجاب دلایل قطعی داریم که آن را در این مقاله بررسی کردیم.

لطفا قبل از اینکه این مقاله رو تمام کنید حتما دلیل حجاب داشتن علی الخصوص اجباری بودنش را مطالعه کنید

حجاب در آیین های مختلف



۳. حجاب درشریعت حضرت ابراهیم وموسی علیهما السلام"

درکتاب تورات چنین می خوانیم:

("رفقه"چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد، ازخادم پرسید "این مرد کیست به استقبال ما می‌آید ؟خادم گفت "آقای من است. پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانید)

درکتاب تورات، در مورد عدم تشبه مرد و زن به یکدیگر آمده است:

(متاع مرد، برزن روا نباشد و مرد لباس زن نپوشد، زیرا هرکه این کند، مکروه یهوه(خدای تو)است.)

ویل دورانت که معمولا سعی می کند موارد برهنگی یا احیانا تزیینات و آرایش های زنان هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبیعی جلوه دهد، درباره زنان یهود می گوید: درطول قرون وسطا، یهود همچنان زنان خویش را با البسه فاخر می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادنند که با سر عریان به میان مردم بروند. نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می ساخت.

ازجمله تعالیم شرعی نیز آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست به دعا به درگاه خدا بردارد.



۴. حجاب درشریعت حضرت عیسی علیه السلام

جرجی زیدان نویسنده مسیحی می نویسد:

مسیحیت نه تنها احکام دین یهود در مورد حجاب زنان را تغییر نداده و قوانین شدید آن را استمرار بخشیده است، بلکه در برخی موارد، قدم را فراتر نهاده و با تاکید بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخته است.

زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج، امری مقدس محسوب می شود. و حتی در کتاب تاریخ تمدن آورده است که ازدواج در سن بیست سالگی اجباری بود، اما از دیدگاه مسیحیت که تجرد، مقدس شمرد شده است جای هیچ شبهه ای باقی نخواهد ماند که برای از بین رفتن تحریک و تههیج، این مکتب، زنان را به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزیین، به صورت شدید تری فرا خوانده است.

تا اینجا به این نتیجه میرسیم اسلام تنها دین آورنده حجاب نمی باشد بلکه حجاب بر زن آسان تر از ادایان دیگر گرفته است.

اما باز هم می‌بینیم که هستن عزیزانی که میگن کجای قرآن از حجاب گفته و از این احکام آیه صریح نداریم و مدام شعار نه به حجاب اجباری سر میدهند.

در این جا به دو آیه از کلام الله مجید اشاره به حجاب دارد:

۱.آیه اول: آیه ۳۱ سوره مبارکه نور (...و لا یُبْدینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ….)

(ای پیامبر به زنان با ایمان بگو زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند، و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن وسینه با آن پوشانده شود)).

۲.آیه دوم"آیه 59 سوره مبارکه احزاب (یَا أَیُّها النَّبِیُّ قُل لِأَزْوَاجِکَ و بَنَاتِکَ و نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ…)

(ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنه بگو جلبابهای خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای اینکه از زنان آلوده و فاسد شناخته شوند و مورد آزار مردان مزاحم قرار نگیرند، بهتر است.)

در آن زمان زنانی قصد سو داشتن روسری برسر داشتن و دنباله آن را به دو طرف گردن می‌انداختن و گردن و زیور آلات خود را به نمایش می گذاشتند و با نزول این آیه یک تمییز بین زنان محسنه و غیر آن مشخص شد.

با این مطالب که گفته شد، دانستیم که حجاب از ابتدا بوده. این برای دین اسلام نیست، بلکه دین اسلام حجاب و نوع پوشش را بر ما دختران و زنان راحتر و آراسته تر کرده است وحتی مجوز فعالیت اجتماعی دوش به دوش مردان همراه با حجاب را بر زنان داده است که این مجوز فقط در اسلام است و در دین‌های دیگر زنان اجازه کار در بیرون از خانه حتی با حجاب کامل صادر نشده است.و اگر زنی باحجاب به دنبال فعالیت اجتماعی باشد منفور و ناپسند است و جایی در اجتماع ندارد و چه عزتی خداوند منان برما قرار داده آزادانه و بدون محدودیت در اجتماع حاضر شویم.

گردآورنده و پژوهش گر: سیده فاطمه روحبخش