به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز با ۲ «حادثه امنیتی» در نوار غزه مواجه شد؛ یکی از این حوادث در شهر خانیونس در جنوب و دیگری در محله الشجاعیه در شرق غزه رخ داده است.
در پی این حوادث، بالگردهای ارتش نسبت به انتقال نظامیان زخمی به بیمارستان «ایخیلوف» در سرزمینهای اشغالی اقدام کردند.
همزمان، شاهدان عینی از پروازهای کمارتفاع و مکرر جنگندهها و بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق شمالی خانیونس خبر دادهاند.
جزئیات بیشتری از ماهیت این حوادث از سوی ارتش رژیم صهیونیستی منتشر نشده، اما منابع میدانی از احتمال وقوع کمین یا درگیری مسلحانه در مناطق مذکور سخن گفتهاند.
همزمان با این حادثه، گردانهای «شهید عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس از هدف قرار دادن ۲ بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از نوع «D۹» در محله «الزیتون» شهر غزه خبر داد.
این در حالی است که عملیات مقاومت فلسطین در روزهای اخیر در مناطق مختلف غزه شدت گرفته و ضربات سنگینی به نیروهای متجاوز وارد شده است.
