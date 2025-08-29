هلاکت یک سرباز اسرائیلی دیگر در شرق شهر غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شب گذشته، در پی عملیات نیروهای مقاومت فلسطینی در نوار غزه، دست‌کم یک سرباز ارتش اسرائیل کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع اسرائیلی از وقوع رویدادهای امنیتی دشوار خبر دادند که با فاصله زمانی اندک در چند نقطه رخ داده‌اند. یکی از این درگیری‌ها در محله الزیتون در شرق شهر غزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها، نیروهای حماس با استفاده از دوربین‌های دید در شب، نیروهای ارتش اسرائیل را شناسایی کرده‌اند.

ارتش اسرائیل نیز در واکنش، نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کرده و درگیری‌های شدیدی در جریان است. بالگردهای ارتش اسرائیل برای تخلیه نیروهای زخمی وارد عمل شده‌اند، در حالی که منطقه تحت آتش سنگین قرار دارد.

چند دقیقه پس از اعلام اولین رویداد امنیتی دشوار در شرق غزه، منابع اسرائیلی از وقوع دو حادثه مشابه دیگر خبر دادند که منجر به زخمی شدن چند سرباز دیگر شده‌اند.

رسانه‌های اسرائیلی از درگیری‌های شدید در محل حادثه خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که جنگنده‌های اسرائیلی به‌طور گسترده در آسمان غزه به پرواز درآمده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که یک واحد نجات ارتش اسرائیل هنگام تلاش برای تخلیه نیروهای زخمی در عملیات نخست، در کمین نیروهای مقاومت گرفتار شده است.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی از فعال‌سازی «پروتکل هانیبال» خبر داده‌اند؛ پروتکلی که در موارد مشکوک به اسارت نیروهای ارتش اسرائیل به‌کار گرفته می‌شود.

خبرنگار شبکه الجزیره قطر گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی در ارتفاع پایین در حال پرواز هستند و هم‌زمان، توپخانه ارتش اسرائیل محله‌های الزیتون، الصبرة در شهر غزه و جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار داده است.

این تحولات ساعاتی پس از آن رخ داد که گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، از اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌های نظامی علیه نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل در روزهای گذشته خبر دادند.

همچنین این حملات پس از هشدار ابوعبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام صورت گرفته که گفته بود: اگر ارتش اسرائیل قصد ورود به شهر غزه را داشته باشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸