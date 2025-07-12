درگیری در خان یونس و زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از درگیری میان نظامیان این رژیم با مبارزان قسام در جنوب غزه خبر دادند.

این منابع اذعان کردند که شماری از نظامیان اسرائیلی در جریان درگیری با نیروهای گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در خان یونس در جنوب غزه زخمی شده اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: بالگردهای ارتش، نظامیان زخمی را به بیمارستانهای تل هشومیر، بلینسون، ایخلوف و سوروکا منتقل کردند.

پیش از این نیز منابع صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی این رژیم در شمال غزه خبر داده بود.

دقایقی قبل نیز رسانه های رژیم صهیونیستی به وقوع دو حادثه امنیتی در غزه برای نظامیان این رژیم اشاره کردند.

گفتنی است که نیروهای مقاومت در غزه طی روزهای اخیر ضربه های سنگینی به نظامیان صهیونیست وارد کرده اند.

