به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان، در شش ماه نخست ‏سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۴۰ ‏مورد نقض آزادی رسانه‌ها و ‏خبرنگاران را ثبت کرده است.

‏این آمار در مقایسه با مدت ‏مشابه در سال گذشته، افزایش ‌‏۵۶ درصدی را نشان می‌دهد، بیشتر موارد ثبت‌شده شامل تهدید، بازداشت و صدور احکام زندان برای خبرنگاران بوده است.

تاکنون شش خبرنگار به حبس شش ماه تا یک سال محکوم شده‌اند و چند نفر دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

مرکز خبرنگاران همچنین از تعطیلی ۲۶ رسانه محلی خبر داده که تنها سه مورد از آن‌ها مجوز فعالیت مجدد یافته‌اند.

علاوه بر این، محدودیت‌های جدیدی برای اطلاع‌رسانی تصویری اعمال شده و ممنوعیت پخش تصاویر زنده‌جان به ۱۹ استان گسترش یافته است.

فشارها بر زنان خبرنگار نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته و در برخی استان‌ها حتی پخش صدای زنان ممنوع شده است.

این مرکز خواستار حمایت بین‌المللی از آزادی رسانه‌ها و توقف سرکوب رسانه‌ای در افغانستان شده است.

...

پایان پیام/