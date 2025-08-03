به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه بریتانیا با گشایش نمایشگاهی در گالری جهان اسلام خود، مجموعه‌ای از فرش‌های منحصر به‌فرد افغانستان را به نمایش گذاشته است که بر خلاف فرش‌های سنتی، صحنه‌هایی از جنگ و بحران‌های سیاسی چند دهه اخیر را در دل خود ثبت کرده‌اند.

این نمایشگاه شامل ۹ تخته فرش در اندازه‌ها و مضامین مختلف است که وقایع مهمی چون تجاوز شوروی در سال ۱۹۷۹، جنگ داخلی مجاهدین، حملات پس از ۱۱ سپتامبر و بازگشت طالبان در سال ۲۰۲۱ را در قالب نقوش بصری به تصویر کشیده‌اند.

فرش‌های موسوم به "قالی‌های جنگی" نخستین‌بار در دهه ۱۹۸۰ و در میانه درگیری‌های خونین افغانستان پدید آمدند.

این قالی‌ها برخلاف قالی‌های سنتی که مزین به گل و نقوش هندسی هستند، از تصاویر رادیکال مانند تانک‌ها، بالگردها، شترهای زینت‌یافته، سلاح‌ها، چهره‌های محلی و حتی نمادهای اسطوره‌ای مثل «دیو سفید» بهره می‌برند.

در کنار این قالی‌ها، ابزارهای بافندگی سنتی، تصاویر آرشیوی و مستندات تاریخی نیز در نمایشگاه ارائه شده‌اند تا زمینه‌ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این آثار برای بازدیدکنندگان روشن‌تر شود.

به‌عنوان نمونه، در یکی از قالی‌ها، دست انسان با انگشتانی شبیه لوله‌های مسلسل ضدهوایی تصویر شده و در قالی دیگر، تانک‌ها و بالگردهای اشغال‌گران در فضایی هندسی و نمادین نقش بسته‌اند.

موزه بریتانیا هدف از برگزاری این نمایشگاه را «نشان دادن قدرت قالی به‌عنوان یک رسانه‌ زنده برای روایت تاریخ معاصر و مقاومت مردم افغانستان» عنوان کرده است؛ جایی که سنت قالی‌بافی، نه‌فقط برای زیبایی بلکه به‌مثابه سلاحی هنری برای ثبت درد، اشغال، مقاومت و هویت ملی به‌کار رفته است.

