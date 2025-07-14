به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با بیان نکاتی اخلاقی، اجتماعی و مدیریتی، بر ضرورت تقوای زبان، رعایت امانت در مسئولیت، و پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها تأکید و اظهار کرد: راز عظمت علی(ع)، نه در شجاعت بلکه در صداقت و امانت است

براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین(ع) در ابتدای سخنان خود با نقل حدیثی از امام صادق(ع) گفت: آنچه علی(ع) را علی(ع) کرد نه شجاعت، نه عدالت، نه نماز شب، بلکه دو ویژگی بود: صدق‌الحدیث (راستگویی) و اداءالامانة (امانت‌داری)، از این رو اگر انسان این دو ویژگی را در خود نهادینه کند، از آسیب شیاطین جنّی و انسی در امان خواهد بود.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: در روایات آمده دروغ، کلید تمام گناهان است و صداقت، دروازه نجات. اگر در خانه ای گناهان را جمع و درب آنرا قفل کنیم، کلید آن قفل دروغ است.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بر ماندگاری باشد، پیامبران الهی باید می‌ماندند، عنوان کرد: نگاه ما به دنیا باید نگاه امانت باشد. اگر کسی در مسیر ادای امانت گام برندارد، حتی هنگام مرگ هم ممکن است به سختی جان دهد. در تاریخ داریم که شاگرد یکی از عرفای مشهور، هنگام احتضار مرتب می‌گفت: نشکن، نشکن؛ چون دل‌بستگی‌هایی داشت که مانع از گفتن شهادتین می شد و در عوض توجه اش به یک ساعت کوچک بود.

اعضای شوراها نماینده کل مردم هستند

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاءالدین حسین(ع) بیان داشت: هیچ‌کس در دنیا ماندگار نیست. ماندگاری انسان تنها به عمل اوست و در قیامت، هرکس با عملش محشور می‌شود.

وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: مواظب جوّسازی‌ ها باشید و تحت تأثیر قرار نگیرید، نماینده همه مردم و کمک دست شهردار باشید.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به سابقه ۵۰ ساله خود در عرصه سیاسی، تصریح کرد: همه گروه‌ها و جریان‌ها محترم‌اند اما هیچ‌کس حق ندارد برای اعضای شورا تعیین تکلیف کند. شما نماینده یک جریان خاص نیستید؛ شما نماینده کل مردم هستید، حتی اگر با ده رأی وارد شورا شده باشید.

مسوول مدرسه علمیه محمودیه شیراز ادامه داد: این یک حقیقت است که نان و ذهن برخی در جو سازی است و نباید تحت تأثیر جوّسازی قرار گرفت. قطعاً برخی تلاش دارند ذهن و تصمیم شما را مصادره کنند و توجه شما را از مسائل مهم منحرف سازند. اما اگر نماینده ای دایم تحت تاثیر جو سازی و حرف های مهمل قرار بگیرد، به درد نمایندگی نمی خورد. بر خلاف تصور عده ای این مجموعه مصداق شورای انقلابی است و حقا خدمات کم نظیری توسط این شورا انجام شده است که نباید با جو سازی تحت تاثیر قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری عمر طولانی‌تر شوراها را از برکت خون شهید رئیسی دانست و گفت: «قدر این فرصت را بدانید. تلاش کنید در پایان این دوره مردم بگویند: بیشترین خدمت را این شورا داشته است چرا که واقعا این قابلیت را داشتید و بحمدالله هر روز یک پروژه جدید را افتتاح می کنید که این نعمت بخاطر تلاش های شبانه روزی شما است»

نگاه امانت‌مدارانه به حرم‌های مطهر داشته باشید

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به جایگاه حرم‌های مطهر استان فارس، تأکید کرد: مشکلات حرم‌ها تنها با سخنرانی حل نمی‌شود. حرم‌ها باید به نگین درخشان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان تبدیل شوند و مدیریت شهری باید به این معنا با دقت و عمق بیشتری توجه کند.

حجت‌الاسلام طاهری در بخشی از سخنان خود، با قدردانی از عملکرد شورا و شهرداری گفت: دکتر اسدی یکی از موفق‌ترین شهرداران پس از انقلاب است که در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه نیز با تمام توان پای کار بود و این یک فرصت ویژه برای شهر شیراز محسوب می شود. البته هر شخص و مجموعه ای ضعف هایی دارد که وظیفه ی شورا کمک به برطرف شدن آن به دور از جو سازی است.

وی افزود: حقاً پشتیبانی شورای شهر نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر داشته است و این قوت ناشی از وجود همین نگاه‌های مختلف در شورا است که باعث تصمیم‌های پخته‌تر می شود و در احادیث ما وارد شده که اگر قومی رو به مشورت بیاورند خداوند باعث رشد آنها می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری با تاکید بر اهمیت احترام به رای مردم اظهار داشت: معتقدم در هر صورتی باید به رای مردم احترام گذاشت. حتی اگر مردم طیف های سیاسی مخالف با نظر ما را انتخاب کردند این انتخاب باید برای همه محترم باشد کما اینکه این اتفاق بارها رخ داده و بنده لازم می دانم به احترام رای مردم از هر طیف سیاسی که منتخب آنها باشد احترام بگذارم.

