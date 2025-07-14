به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در جریان جنگ ۱۲ روزه که با تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران آغاز شد، روحانیون شاخص استان فارس نقش موثری در عرصه رسانه‌ای و تبیینی ایفا کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین لطف‌الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و عضو مجلس خبرگان رهبری از علمایی بود که به کنشگری رسانه ای_تبیینی جنگ ۱۲ روزه پرداخت.

مصاحبه با خبرنگاران در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران -صبح روز شروع جنگ، بیان خطبه های نماز جمعه در خصوص جنگ ۱۲ روزه، حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با حضور خبرنگاران با موضوع جنگ، بازدید از مرکز کنترل و ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز و حضور در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز، حضور در صدا وسیمای مرکز فارس (در پی تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی به ساختمان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، حضور در برنامه تلویزیونی نسیم حرم، دیدار با امیر ارتش و فرمانده نیروی انتظامی فارس و حضور در جلسات شهری و استانی و پیگیری امور شهر و استان در راستای ادامه جریان عادی زندگی طبق منویات مقام معظم رهبری، همچنین ایراد سخن در مراسم عید غدیر و گردهمایی مداحان از جمله این کنش ها بوده است.

آیت‌الله سیدعلی اصغر دستغیب رئیس جامعه روحانیت شیراز نیز واکنش هایی را در این جنگ ۱۲ روزه تاکنون از قبیل امضا اعلام آمادگی علمای فارس جهت حضور در عرصه های مختلف جهاد محضر مقام معظم رهبری و انجام ۲ مصاحبه در خصوص محکوم کردن رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و واکنش دیگری با بیانیه داشته است.

در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری از جمله فعال‌ترین چهره‌های روحانی استان فارس در عرصه کنش رسانه‌ای و تبیینی به شمار می‌رود.

وی در نخستین ساعات پس از آغاز تجاوز، با صدور بیانیه‌ای از سوی جامعه روحانیت شیراز واکنش نشان داد و این موضع‌گیری، آغازگر حضور پررنگ رسانه‌ای او در تحلیل و تبیین ابعاد مختلف این بحران بود. این روند، با انتشار نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری با عنوان «نامه روحانیون استان به رهبری و آمادگی برای جان‌فشانی» ادامه یافت.

نخستین یادداشت اختصاصی حجت‌الاسلام طاهری با عنوان «فرصت تاریخی بهره‌برداری از حماسه همبستگی و اقتدار مقابل دشمن نباید از دست برود» در تاریخ ۳۰ خرداد منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داشت. به دنبال آن، دو یادداشت تحلیلی دیگر با عناوین «چگونه آتش‌بس به دشمن صهیونی تحمیل شد» و «مردم؛ ورای فیلتر» نیز منتشر شد که از تأثیرگذارترین مطالب رسانه‌ای استان در ایام جنگ محسوب می‌شوند و مورد توجه گسترده رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند.

مصاحبه اختصاصی ایشان با خبرگزاری «حوزه نیوز» با عنوان «ریختن خون محارب، پاداش عظیمی نزد خداوند دارد» نیز بازتاب کشوری یافت و حتی در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز مورد استناد قرار گرفت.

علاوه بر تولید محتوای شخصی، کانال‌ها و گروه‌های منسوب به مجموعه رسانه‌ای حجت‌الاسلام طاهری نیز در این دوره، یکی از فعال‌ترین فضاهای تحلیلی، خبری و گفت‌وگویی استان فارس در موضوع جنگ بودند.

به‌طور کلی، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با انتشار مجموعاً ۷ محتوای اختصاصی شامل یادداشت، بیانیه، نامه، مصاحبه و اخبار تحلیلی، یکی از چهره‌های شاخص در عرصه کنش رسانه‌ای و تبیینی روحانیت استان فارس در دوران جنگ ۱۲ روزه به شمار می‌آید.

حجت الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی یکی از علمای استان فارس و سرپرست دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه کشور است.

نخستین واکنش در میان علمای استان را ایشان طی یک پیام ویراستی تحت عنوان «گور خودتان را کندید» در تاریخ ۲۳ خرداد ساعت ۴:۲۶ دقیقه بامداد داشت.

در ادامه نیز پیام های متعدد ویراستی را ایشان در کانال خود منتشر کرد.

همچنین انتشار بیانیه انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم در پی تجاوز آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران و یادداشت ناکامی دشمن در تاریخ ۴ تیر و مصاحبه اختصاصی حجت‌الاسلام و المسلمین استوار میمندی سرپرست دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه با خبرگزاری حوزه از دیگر کنش رسانه ای تبیینی وی به شمار می رود.

گفتنی است با توجه به سمت ایشان فعالیت های کنشگری رسانه ای تبیینی دیگری از جمله پیام تقدیر انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم از مراجع عظام تقلید را در کارنامه خود در این ۱۲ روز جنگ داشت.

همچنین بیانیه تبیینی انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم خطاب به ملت ایران پیرامون موضع گیری های اخیر برخی مسئولین و یادداشت کوتاه دیگری در خصوص یهود ستیزی نیز از دیگر فعالیت های حجت الاسلام والمسلمین استوار است.

حجت الاسلام والمسلمین استوار میمندی در کانال ایتای خود و مصاحبه با رسانه رسمی کشوری فعالیت قابل قبولی را از خود نشان داده است.

از دیگر روحانیون مطرح استان فارس حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) است.

برگزاری ۴ نشست جهاد تبیین، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با حضور اقشار مختلف مردم با عنوان «تبیین ابعاد جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی آمریکایی علیه ایران اسلامی»، صدور بیانیه و مصاحبه های متعدد با رسانه ها پیرامون پیرامون تجاوز رژیم جنایت‌کار آمریکا و رژیم سفّاک صهیونیستی، به ایران اسلامی انتشار مطلب تحلیلی(یادداشت) پیرامون بازخوانی ۱۰ درس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در خبرگزاری فارس از جمله فعالیت‌های وی بود.

آیت‌الله مدرسی نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری یکی دیگر از علمای مطرح به شمار می‌رود.

نخستین واکنش در کانال ایتا وی ۲۷ خرداد فقط دعا برای نیروهای امنیتی بوده است، اما واکنش بعدی در تاریخ ۳۱ خرداد مقاله ای در دو بخش بود تحت عنوان جنگ چه زمانی پایان می پذیرد؟ است.

همچنین در تاریخ سوم تیر نیز کلیپی تحت عنوان نتیجه پیروزی بر رژیم صهیونیستی و آمریکا مصونیت بخشی به کشور است در کانال وی منتشر شد.

در نهایت در تاریخ ششم تیرماه نیز وی در توصیه‌ای اعلام کرد که تشییع شنبه صبح تهران پیامی جهانی دارد.

همچنین آیت‌الله علی‌محمد دستغیب نیز در این ایام واکنش هایی را داشت که از جمله پیام تسلیت، پیام به نیروهای مسلح و ایراد سخن پس از درس خارج بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق مدیرعامل بنیاد مهدویت فارس و مسئول مدرسه علمیه منصوریه یکی دیگر از روحانیون مطرح استان فارس است که سخنرانی در مراسم دعای ندبه در تاریخ ۳۰ خرداد ماه و ۶ تیرماه و سخنرانی در میان مبلغان از کنش‌های وی در خصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی مدیر حوزه علمیه استان فارس نیز از دیگر علمای مطرح استان فارس به شمار می‌رود که صدور بیانیه از نقش‌آفرینی بی‌بدیل مرکز صدا وسیمای فارس در پی حملات اخیر اسرائیل به نقاطی از کشور، انتصاب دبیر قرارگاه جنگ تبلیغی بلاغ مبین فارس، انتشار خبر نشست شورای نهادهای حوزوی فارس با اشاره به جنگ تحمیلی اسرائیل جنایتکار، انتشار خبر نشست جامعه اساتید حوزه علمیه فارس با موضوع رسالت طلاب و روحانیون در شرایط نبرد با دشمن، بیانیه حوزویان فارس در پی جسارت به ساحت رهبر انقلاب اسلامی، مصاحبه، بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت جنایت رژیم صهیونیستی و بیانیه مشترک مدیریت حوزه علمیه فارس، جامعه اساتید حوزه علمیه فارس، نهادهای حوزوی فارس از جمله مواردی است که وی در آن به نقش‌آفرینی پرداخته است.

