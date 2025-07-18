به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والسملین محمودی مدیر حوزه علمیه فارس در پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور، جانشین قرارگاه امام علی(ع) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» احزاب ۲۳

خبر عروج سردار سرافراز اسلام، مجاهد عزیز، جانباز سرافرار، فرزند دیار استان فارس، استان قهرمان و شهیدپرور، سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور، جانشین قرارگاه امام علی(ع) پس از بیماری و عوارض شیمیایی ناشی از دوران دفاع مقدس موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

بزرگ سردار مؤمن، انقلابی و ولایت‌مداری که از پیشگامان جهاد و دفاع مقدس و از چهره‌های درخشان سپاه اسلام بود و با روحیه‌ای جهادی و ایمانی راسخ، سالیان متمادی در خطوط مقدم نبرد حق علیه باطل و فرماندهی لشکر ۱۹ فجر، فرماندهی سپاه پرافتخار فجر استان فارس و همچنین ریاست سازمان بسیج مستضعفین و در آخرین سنگر جانشینی قرارگاه امام علی علیه‌السلام، نقشی فعال و اثربخش در پاسداری از انقلاب اسلامی و امنیت ملی ایفا نمود.

فقدان این جانباز عزیز و سردار شجاع و بصیر را به محضر فرمانده معظم کل قوا، خانواده بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خصوصا خانواده مکرم و صبور آن سردار فقید، همرزمان، دوستان و بستگان ایشان و عموم مردم شریف استان فارس تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند جل و علا برای آن سردار سرافراز، علو درجات، همنشینی با شهدا و اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

عبدالرضا محمودی

مدیر حوزه علمیه فارس

.....................

پایان پیام