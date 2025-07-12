تحلیلگران صهیونیست: در غزه پیروز نشدیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه شبکه خبری الجزیره در گزارشی نوشت که سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدارهای وی با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به خوبی نشان داد که واشنگتن جنگ کنونی در غزه را بیهوده می‌پندارد و فشارهای مستقیمی بر نتانیاهو وارد کرده تا آتش بس را بپذیرد.

با این وجود نظر می‌رسد نتانیاهو در این زمینه عجله‌ای ندارد و همچنان به دنبال گرفتن امتیاز از حماس است. این در حالی است که تحلیل‌های مکرر در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل پیروزی در غزه به دست نیاورده و اهداف مورد نظر خود را محقق نکرده است.

عاموس هارئیل تحلیلگر مسائل نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که تحولات اخیر نشان می‌دهد که جنگ غزه وارد مراحل پیچیده‌ای از موازنه شکننده بین تمایل به آتش بس و شرایط سیاسی و نظامی داخلی سرزمین‌های اشغالی شده است و تردیدها در خصوص این دو گزینه جدی است.

هارئیل به تردید موجود در کاخ سفید در مورد حمایت از مطالبات اسرائیل و فشار برای وادار کردن نتانیاهو به آتش بس اشاره و تاکید کرد که این تردید به نتانیاهو فرصت وقت تلف کردن در مذاکرات را داده است.

وی با اشاره به فشارهای داخلی علیه نتانیاهو برای آزادی اسرای صهیونیست تاکید کرد که این فشارها در تناقض با ملاحظات امنیتی و سیاسی ناشی از عقب نشینی کامل از محورهای استراتژیک غزه از جمله محور موراگ است.

این تحلیلگر صهیونیست می‌افزاید که جنگ باعث بروز تلفات انسانی زیادی به نظامیان اسرائیلی شده و فجایع روانی ویرانگری را رقم زده است. همچنین در اظهارات فرماندهان نظامی نیز مشخص است که ارتش اسرائیل دچار فرسایش شده است و از سوی دیگر تل آویو اگر بخواهد اهداف جنگ محقق شود، نیازمند چندین سال جنگ است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز در گزارشی میدانی از نوار غزه نوشت که با وجود اینکه انتقال نظامی از پایگاه ناحال عوز تا حی التفاح بیش از چند دقیقه طول نمی‌کشد، اما ارتش اسرائیل در طول ۲۱ ماه گذشته درگیری‌های شدیدی در داخل شبکه‌های پیچیده و متشعب تونلی در این منطقه داشته است و همواره در آنجا غافلگیر شده است.

فرمانده گروهان گرانیت ۹۳۲ در این رابطه می‌گوید: روی زمین به سرعت می‌توانیم خود را به دریا برسانیم، اما در زیر ما یک شهر کامل وجود دارد که اطلاع از جزئیات آن نیازمند یک سرویس جاسوسی و برنامه‌ریزی و استفاده از ابزارهای ویژه و همچنین زمان طولانی است.

افسران میدانی به وجود چالش‌های اساسی در عملیات غزه نظیر محدودیت استفاده از ابزارهای حفاری و مواد منفجره اشاره و تاکید کرد که حماس همچنان به توسعه تاکتیک‌های خود برای مقابله با نیروهای اسرائیلی ادامه می‌دهد.

الجزیره می‌افزاید که گزارش‌های ارتش صهیونیستی نشان می‌دهد که شناسایی یک کیلومتر تونل حماس چندین هفته زمان و کار پیچیده و خطرناک نیاز دارد و همزمان تهدید کمین‌های حزب الله و اسارت نیروهای اسرائیلی نیز وجود دارد.

یوسی یهوشوع می‌گوید که از بین بردن کامل حماس احتمالاً به چندین سال جنگ شدید در غزه نیازمند است. وی افزود که کسانی که ادعایی غیر از این دارند، حجم واقعی این مشکل را درک نکرده‌اند.

