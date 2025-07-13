انتشار ویدئوی حمله مقاومت فلسطین به ۲ تانک دشمن در جنوب غزه

در ادامه موج عملیات‌های مقاومت فلسطین علیه ارتش رژیم صهیونیستی، یک عملیات ویژه در جنوب نوار غزه به ثبت رسید که توسط رسانه‌های عبری منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

طبق گزارش وبگاه «عربی۲۱»، در ویدئو منتشر شده توسط رسانه‌های صهیونیستی، که در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) به شکل گسترده‌ای بازنشر شده است، ۲ نیروی مقاومت دیده می‌شوند که از میان آوارها بیرون می‌آیند و یکی از آن‌ها با شلیک یک راکت ضد زره، یک تانک «مرکاوا» را هدف قرار می‌دهد و نیروی دوم با سرعت به سوی تانک دیگر دویده و یک بمب دست‌ساز را به داخل آن پرتاب می‌کند.

طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، این عملیات در منطقه‌ای نزدیک به خان‌یونس انجام شده، جایی که نیروهای مقاومت با دقت یک کمین برای یگان پیاده‌نظام ارتش رژیم صهیونیستی ترتیب داده بودند.

گفته می‌شود در نتیجه این حمله، چند نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند، اما ارتش رژیم اشغالگر از ارائه آمار دقیق خودداری کرده است.

همزمان با انتشار این ویدئو، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که در روز شنبه پنج نظامی صهیونیست زخمی شدند؛ یکی از آن‌ها در انفجار یک بمب کارگذاری‌شده در خودروی نظامی‌اش در خان‌یونس و چهار نفر دیگر نیز در درگیری مسلحانه با نیروهای مقاومت در جنوب شهر غزه هدف قرار گرفته شدند.

این عملیات نشان می‌دهد که با وجود گذشت بیش از ۲۱ ماه از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، مقاومت فلسطین همچنان توانمندی عملیاتی و تاکتیکی بالایی دارد و می‌تواند ضربات سنگینی به تجهیزات و نیروهای دشمن وارد کند.

به‌علاوه، استفاده از شیوه‌های «کمین»، «حمله چریکی» و «عملیات از میان آوار»، حاکی از تسلط کامل نیروهای مقاومت بر زمین و فضای نبرد است؛ عاملی که تهدیدی جدی برای پیشروی اشغالگران به شمار می‌رود.

