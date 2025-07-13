تاکتیک‌ جدید حماس در میدان نبرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه انگلیسی در مقاله‌ای گزارش داد که گردان‌های «عزالدین قسام» شاخه نظامی جنبش مقاومت فلسطین (حماس) راهبرد خود را بر اسارت گرفتن نظامیان صهیونیست متمرکز کرده و تلاش دارد این تاکتیک را به یکی از ابزارهای اصلی خود در ادامه نبرد علیه رژیم صهیونیستی تبدیل کند.

به گزارش روزنامه «گاردین»، هفته گذشته در جریان یک عملیات در خان‌یونس واقع در جنوب غزه، یک نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در حالی کشته شد که یک رزمنده فلسطینی سعی داشت او را به اسارت بگیرد. نیروهای فلسطینی همچنین تلاش کردند جسد او را با خود ببرند، اما به دلیل عدم وجود شرایط مناسب در میدان نبرد از این اقدام منصرف شدند.

منابع تحلیلی در این گزارش تاکید کرده‌اند که گرفتن اسیر یا حتی جسد یک نظامی، می‌تواند ابزار جدیدی در اختیار حماس قرار دهد تا در مذاکرات غیرمستقیم برای آتش‌بس، اهرم فشار جدیدی داشته باشد. به‌ویژه آن‌که جامعه داخلی رژیم صهیونیستی نسبت به اسارت نظامیان بسیار حساس است و چنین اقداماتی می‌تواند افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، برخی کارشناسان صهیونیست نیز اذعان کرده‌اند که قسام به احتمال زیاد تلاش‌های خود را برای گرفتن اسرا، چه زنده و چه کشته، افزایش خواهد داد.

تحلیلگران گفته‌اند که حماس در ماه‌های گذشته توانسته از ظرفیت‌های رسانه‌ای خود برای بهره‌برداری تبلیغاتی از حملات موفق استفاده کند و ویدیوهایی از تلاش برای اسارت نظامیان را در شبکه‌های خود منتشر کرده است.

به گزارش گاردین، این خط‌مشی صرفاً برای فشار در مذاکرات نیست، بلکه بخشی از نبرد روانی به شمار می‌رود. یک تحلیلگر مستقر در دوحه گفته حماس با چنین اقداماتی می‌خواهد روحیه نیروهای خود را تقویت و هم‌زمان ارتش رژیم صهیونیستی و افکار عمومی آن را تضعیف کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که حماس همچنان قادر است اهداف راهبردی‌اش را پیگیری کند.

کارشناسان نظامی غربی نیز تأکید کرده‌اند که حماس در جریان جنگ کنونی، دچار تحول نظامی شده و از یک نیروی نیمه‌منظم به یک گروه چریکی تمام‌عیار تبدیل شده که توانایی تطبیق با ویرانی‌های گسترده غزه را دارد. استفاده از کمین‌ها، تونل‌های زیرزمینی و تسلط بر جنگ شهری از جمله ویژگی‌های تاکتیکی این گروه عنوان شده است.

تحلیلگران اذعان کرده‌اند که با وجود فشارهای شدید نظامی، قسام همچنان توانسته شبکه‌ای از ارتباطات داخلی و خارجی خود را حفظ کرده و با اتکا به همین منابع، به سیاست جدید خود در زمینه گرفتن اسیر ادامه دهد.

«مایکل میلشتاین» رئیس انجمن مطالعات فلسطین در دانشگاه «تل‌آویو» می‌گوید: «ما در اسرائیل مدتی است این ایده را به آزمون گذاشته‌ایم که اگر فشار بر حماس بیشتر شود، آن‌ها بالاخره تسلیم خواهند شد. خوب دیگر چه فشار مضاعفی را می‌خواهید تصور کنید؟! ما رهبرانشان را کشتیم، غزه را نابود کردیم، اما آن‌ها هنوز نگرش و خواسته‌های خود را تغییر نداده‌اند!»

