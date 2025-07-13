حمایت قاطع ۴۰۰ فقیه و استاد حوزه از فتوای محارب بودن تهدیدکنندگان رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️بیش از ۴۰۰ نفر از فقها و مجتهدین واساتید عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای به صورت صریح و قاطعانه از فتوای مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم مبنی بر حکم محارب بودن تهدید کنندگان مرجعیت و رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مد ظله العالی حمایت کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

واعدوا لهم مااستطعتم من قوه

وقاتلواهم حتی لا تکون فتنه

وقاتلوا ائمه الکفر

در زمانی که همه کفر در مقابل همه اسلام ایستاده است و بنای هدم ونابودی اسلام عزیز را دارد. مردم مسلمان غزه را سالیانی است بخاک وخون می‌کشد و فریاد مظلومیت مسلمانان بگوش می‌رسد. حال وقیحتر از قبل چنگ ودندان به عاصمه اسلام ودین نشان داده وگستاختر از همیشه بنای تعرض وجسارت به مرجعیت اسلام که نماد و قله های شرافت وما وای مسلمین هستند را گذاشته و جان مبارک مرجعیت ورهبری جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مد ظله العالی را هدف تهدید خود قرار داده است، مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه ضمن محکوم نمودن این عمل شنیع که توهین آشکار به اسلام ومقدسات ومسلمانان جهان است را شدیدا محکوم نموده واز فتوی حساس وتاریخی وشجاعانه مراجع عظام تقلید قم ونجف اشرف دامت برکاتهم درحکم به محارب بودن صاحبان این ایده شوم ووجوب دفاع جانانه وپشیمان کننده همه مسلمین کمال تقدیر را داشته وقاطعانه اعلام حمایت میکند و از همه ملت‌های آزاده وشجاع بویژه مسلمانان جهان می‌خواهد جهت نجات بشریت وتقویت مجد وعظمت اسلام ونابودی رژیم‌ها ودولتهای تروریستی صهیونیستی اسرائیل وآمریکا قیام کرده ودر راستای نابودی رژیم غاصب وشکست دولت مستکبر آمریکا ونجات مستضعفان عالم به جهاد و مبارزه‌ با این رژیم نژاد پرست و کودک کش وخونریز وحامی جنایتکار آن یعنی آمریکاکه تهدید بشریت وانسانیت در کل جهان هست بپاخیزند.

اساتید مجمع عمومی حوزه علمیه قم از دادگاه‌های بین المللی خواستار محاکمه ومجازات گروسی خائن وجاسوس ونتانیاهو وترامپ بعنوان جنایتکار جنگی تا احقاق حقوق ملت شریف ومقتدرایران می‌باشند.

افسران وسربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا آخرین نفس و آخرین قطره خون ازنظام مقدس.خون شهدا.ومقام منیع مرجعیت مجاهدانه دفاع کرده وهمراه با ملت پیروزمند ایران مثل جنگ ترکیبی جهانی تحمیلی 12 روزه پوزه استکبار جهانی و شیطان بزرگ آمریکا را بخاک خواهند مالید.

اللهم عجل لولیک الفرج

نصر من الله وفتح قریب

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

