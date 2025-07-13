راز استجابت دعا: قطع امید از غیر خدا

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: دعا جایی می رود که دل آنجاست. اگر امید انسان به خدا باشد دعایش هم به درگاه خدا می رسد و اجابت می شود

اما اگر امیدش به خلق خدا باشد دعایش هم در میان کوچه پس کوچه های زمین گم می شود.

به این در و آن در می زند کسی هم جوابش را نمی دهد.



امام جعفرصادق(ع) فرمودند:«اذا اَرادَ احَدُکُمُ أَنْ لایَسألَ رَبَّهُ اِلاّ أعطاهُ فَلیَیْأَسْ مِنَ‌النّاس کُلِّهِم و لایَکونُ لَهُ رَجاءٌ اِلاّ مِن عِندِالله»[1]؛

اگر کسی از شما بخواهد هر چه که از خدا خواست به او عطا کند باید از همة مردم قطع امید کند و تنها امید و رجای او خداوند متعال باشد.



این هم حدیثی قدسی است که:

« هیچ مخلوقی نیست که به جای من به مخلوق دیگری متوسل شود، مگر آن که سبب‌های آسمان و زمین را از او قطع می‌کنم؛

اگر از من بخواهد، به او عطا نخواهم کرد و اگر مرا بخواند، اجابت نخواهم نمود و هیچ مخلوقی نیست که به من متوسل شود، مگر آن که آسمان و زمین را ضامن روزی او قرار می‌دهم؛

اگر مرا بخواند، اجابت می‌کنم و اگر از من بخواهد، به او عطا می‌کنم و اگر طلب مغفرت کند، او را می‌بخشم» [2]

[1]. اصول کافی، ج ٤، ص ٢١٤

[2]. بحارالانوار، ج68، ص 155