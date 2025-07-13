به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی، آیت الله محمدحسن اختری را به سمت «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت سالگرد ولادت نبی مکرم اسلامصلیاللهعلیهوالهوسلّم» منصوب کرد.
متن حکم صادره به شرح زیر است:
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد حسن اختری (دام عزه)
سلام علیکم
وحدت اسلامی، آرمان سترگ و بنیادین است که از سرچشمهی فیاض شارع مقدس و متن مقدس قرآن کریم سفارشات مؤکد و سیرعملی ائمهیهدی (علیهمالسلام) نشأت گرفته و در منظومهی امامین انقلاب، چونان مشعلی فروزان، راهنمای مصلحان و مجاهدان طریق حق است. این آرمان متعالی که مصداق عینی فرمان الهی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» است به مثابه منشوری عملی در ایام فرخندهی میلاد باسعادت رحمهللعالمین، خاتمالنبیین، حضرت محمد مصطفی (صلاللهعلیهوآلهوسلم) تبلور یافته، تالیف قلوب و اتحاد صفوف امت اسلامی را در برابر دسیسههای استکباری و صهیونیستی را به بار آورده است. در این میان امسال، ربیع الاول ۱۴۴۷ مصادف با هزار و پانصدمین سالروز میلاد مسعود آن حضرت، فرصتی بیمانند برای بازخوانی سیرهی نبوی و ترویج معارف متعالی اسلام در گسترهی جهانی و بازروائی سیره رسول الله (صلاللهعلیهوآلهوسلم) در ایجاد وحدت بین مسلمین فراهم آورده است.
براین اساس، نظر به مراتب علمی، اجرایی و تعهد جنابعالی به آرمانهای والای اسلامی و وحدت، همبستگی و انسجام امت، انتظار میرود که در مسئولیت «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته وحدت و گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت نبی مکرماسلامصلیاللهعلیهوالهوسلّم» موفق و موید و منشاء آثار خیر باشید و با رویکردهای برنامهای نوآورانه و فراگیر در محافل فرهنگی، علمی و تبلیغی کشور، ضمن بهرهگیری از خرد جمعی نخبگان و تعامل حداکثری با همه نهادهای تأثیرگذار داخلی و بینالمللی و مشارکت فعال جوانان، بانوان، نخبگان و کانونهای مردمی و همچنین گفتوگوی بیننسلی و مواجهه خلاق با مسائل روز جهان اسلام نسبت به تحقق اهداف ذیل اهتمام ورزید:
۱- تبیین و تعمیق نظریه وحدت اسلامی در بستر تحولات جدید ملی، منطقهای و بینالمللی و بسیج ظرفیتهای فکری و اجتماعی برای بازتولید هویت وحدت بنیاد.
۲- تقویت همبستگی و انسجام امت اسلامی در برابر تهدیدها و بحرانهای ترکیبی رسانهای و سیاسی.
۳- بازخوانی و ترویج سیره نبوی و معارف متعالی اسلام برای پاسخگویی به نیازهای معنوی و اجتماعی نسلهای نو، با تاکید بر عقلانیت، گفتوگو و همگرایی.
۴- تقویت تعامل و همکاری فرامذهبی و میانفرهنگی در راستای ساخت سرمایه اجتماعی مشترک و توسعه وفاق اسلامی در مقابل پروژههای تفرقهافکنانه جهانی.
امید است در پرتو هدایتهای قرآن کریم و سنت پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و با همکاری خردمندانه و متعهدانه علما، اندیشمندان، دلسوزان امت اسلامی و نهادهای ذیربط، ضمن تبیین ابعاد نظریه وحدت اسلامی، نسبت به طراحی برنامههایی جامع، متقن و متناسب با اقتضائات زمان در راستای تعمیق و احیای عزت امت اسلامی و دفاع معرفتی و فرهنگی از حریم اسلام و حمایت قاطع از آرمان فلسطین و مظلومیت تاریخی ملت غیور غزه موفق باشید.
