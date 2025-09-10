مراسم گرامیداشت ۱۷ ربیع الاول در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و حضرت امام صادق علیه‌السلام صبح امروز مراسم گرامیداشت این عید بزرگ امّت اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از نقاط مختلف کشور، قشرهای مختلف مردم و همچنین میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای‌عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام در سخنانی با اشاره به مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول، به‌ویژه هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، مهمترین مشکل دنیای اسلام در شرایط کنونی را عدم شناخت کامل از شخصیت رحمةللعالمین حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دانست و گفت: تبیین ابعاد فردی و اجتماعی دین اسلام از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است.

رئیس شورای‌عالی مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام با تأکید بر اینکه موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزّه مهمترین مسئله دنیای اسلام است، افزود: در چنین شرایطی، وظیفه مسلمانان ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران و وظیفه دولت‌های اسلامی، قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی است.

در این مراسم ضمن همخوانی در ثنای پیامبر مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امام جعفر صادق علیه‌السلام، آقای حمید رمضان‌پور به مولودی‌خوانی پرداخت.

