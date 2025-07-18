  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

روایت وزیر امور خارجه از کنفرانس تلفنی مشترک با اروپایی ها

اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند

۲۷ تیر ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۵
کد خبر: 1709053
اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند

وزیر امور خارجه اعلام کرد که دور جدید مذاکرات تنها با اعلام آمادگی طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از گفت‌وگوی دیشب خود با وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان فرانسه و مسئول سیاست خارجی اروپا گزارشی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.

سید عباس عراقچی در شبکه اجنماعی ایکس (توییتر) نوشت: «دیشب یک کنفرانس ویدیویی مشترک با وزرای خارجه سه کشور اروپایی (E۳) و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم و در آن نکات زیر را به‌روشنی بیان کردم: این ایالات متحده بود که از توافقی که طی دو سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، خارج شد — نه ایران؛ و این آمریکا بود که در ژوئن امسال میز مذاکره را ترک کرد و به‌جای آن گزینه نظامی را برگزید — نه ایران.

 هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.

اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست‌ فرسوده تهدید و فشار، از جمله تهدید به اجرای سازوکار «اسنپ بک» که فاقد هرگونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند، دست بردارند.»

اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسئولانه رفتار کنند

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha