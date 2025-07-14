به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری جناسمی» امروز دوشنبه، 23 تیر 1404 در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این مسابقات در ترویج فرهنگ قرآنی اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۱۷۰ نفر از برگزیدگان قرآنی استان، در رشته‌های مختلف در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران افزود: مسابقات در دو روز و در دو سالن مجزا برای خواهران و برادران برگزار خواهد شد تا شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی مناسب به رقابت بپردازند.

وی با اشاره به اینکه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مرحله شهرستانی در پنج منطقه استان (بهشهر، ساری، بابلسر، آمل و تنکابن) برگزار شد، بیان کرد: برگزیدگان مرحله منطقه‌ای راهی مرحله استانی شدند و در این مرحله پس از کسب نتایج لازم به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این دوره از مسابقات ثبت نام کرده بودند، اعلام کرد: متسابقین در رشته‌های ترتیل، قرائت، اذان، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جز، حفظ ۱۰ جز و دعاخوانی به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تاکید کرد: امیدواریم این مسابقات، گامی مؤثر در شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی استان باشد و شاهد حضور پرشور و درخشش نخبگان قرآنی مازندران در سطح کشور باشیم.

