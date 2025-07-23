به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول مسابقات قرآن اوقاف استان فارس گفت: مسابقات قرآنی چهلوهشتمین دوره اوقاف استان فارس با حضور پرشور شرکتکنندگان در رشتههای مختلف از جمله حفظ ۱۰، ۲۰، ۳۰ جزء قرآن کریم، قرائت، ترتیل، دعاخوانی و اذان برگزار شد.
سید عباس جلالی در گفت و گو با خبرنگار ابنا در شیراز، اظهار کرد: مرحله شهرستانی مسابقات در خردادماه انجام شد و مرحله استانی بهتازگی به پایان رسیده است. منتخبین این مرحله، راهی مرحله مقدماتی کشوری میشوند که شهریورماه در شهر شیراز و بهصورت ضبطی برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: در رشتههای حفظ کل و قرائت، افراد زیر ۱۸ سال نیز اجازه شرکت داشتند، اما دیگر رشتهها ویژهی افراد بالای ۱۸ سال خواهران و برادران بوده است. در این دوره، حدود ۸۰ شرکتکننده از بخش برادران و ۵۵ نفر از بخش خواهران در مرحله استانی رقابت کردهاند.
مسئول برگزاری مسابقات قرآن اوقاف فارس عنوان کرد: افزایش چشمگیر ثبتنامها نیز از نکات مهم این دوره بهشمار میرود؛ بهطوریکه شمار شرکتکنندگان از ۱٬۸۹۰ نفر در سال گذشته، امسال به ۳٬۸۹۰ نفر رسیده است، این رشد حاصل تعامل مثبت اداره اوقاف با سایر دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان بوده است.
..............................
پایان پیام
نظر شما