به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست اندیشه‌ورزی با محوریت ارائه گزارش برنامه‌های دهه اول محرم و بررسی اقدامات فناورانه سازمان اوقاف و امور خیریه، روز ۲۲ تیرماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی؛ رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، سردار حسین اشتری؛ مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در امور انتظامی و امنیتی، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل؛ معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و دیگر مسئولان در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام خاموشی با اشاره به نقش بقاع متبرکه در شرایط بحرانی گفت: در ایام جنگ دوازده‌روزه تلاش شد امامزادگان نقش محوری ایفا کنند و درب این اماکن مقدس به‌صورت ۲۴ ساعته باز بود.

وی با بیان اینکه هرسال، چند رو پیش از آغاز محرم، نشستی با حضور مادحین و خطبا برگزار می‌شد، اظهار کرد: امسال نیز با توجه به شرایط خاص جنگی این نشست برگزار شد و در این مراسم با اشاره به پیوند کربلای ایران به کربلای دهه ۶۰ هجری، برافراشتن پرچم ایران در کنار پرچم اباعبدالله الحسین(ع) مورد تاکید قرار گرفت.

وی عنوان کرد: امسال هیئات بزرگ مرثیه‌های ماندگاری اجرا کردند که سازمان اوقاف در مدیریت این فضا، نقش مؤثری ایفا کرد.

حجت الاسلام خاموشی افزود: بیش از هزار هیئت شاخص در بقاع متبرکه مستقر هستند و امسال نیز سازمان اوقاف عملکرد مثبت و مؤثری در زمینه برگزاری مراسم محرم داشته است.

در ادامه، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی سازمان، با تشریح دستور جلسه گفت: در دهه اول محرم، در ۱۹۶۳ بقعه متبرکه مراسم عزاداری برگزار شد و ۱۱ هزار مسجد و هیئت مذهبی تحت حمایت قرار گرفتند. همچنین مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) با حضور ریاست محترم سازمان اوقاف در ۵ استان کشور برگزار شد که نسبت به سال‌های گذشته با استقبال بیشتری مواجه بود.

حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، تولیت آستان مقدس امامزاده صالح (ع) تهران نیز با اشاره به استقبال مردمی گفت: امسال مراسم محرم هم از نظر کمی و هم کیفی متفاوت بود. مردم با دل‌هایی سوخته و با عشق در این مراسم حضور یافتند. ۱۲ شهید در امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده شدند و در این ایام بیش از ۵۰ هزار وعده اطعام مردمی صورت گرفت.

وی افزود: مراسم عاشورایی پیش از عاشورا در ایران شکل گرفت. آنچه در دهه ۵۰ انقلاب به عنوان شعور مردمی در ذهن داشتیم، امسال در تشییع شهدا بار دیگر متجلی شد.

سردار حسین اشتری نیز در این نشست، با اشاره به نقش بقاع متبرکه در مواقع بحران گفت: امامزادگان می‌توانند در شرایط اضطراری، محور امدادرسانی و امنیت باشند. اگر بلوک‌بندی مساجد یا امامزادگان صورت گیرد، می‌توانیم در صورت وقوع بحران با کمک مردم، اقدامات مؤثری انجام دهیم.

در بخش دوم نشست، عملکرد فناورانه سازمان اوقاف و معرفی فعالیت‌های شرکت گیتی هوشمند، وابسته به اوقاف ارائه شد. مهندس خجسته، مدیرعامل شرکت گیتی هوشمند، با معرفی فعالیت‌ها گفت: شرکت ما در حوزه زیست دیجیتال و هوش مصنوعی فعالیت دارد و تلاش داریم با بهره‌گیری از GPU فارم و توسعه الگوریتم‌ها، زیرساخت‌های وب ۳ و خدمات نوین را در کشور توسعه دهیم.

وی افزود: چهار لایه اصلی فعالیت شرکت شامل زیرساخت، الگوریتم، ابزار و محصول است. در لایه محصول، پروژه‌های تولید محتوای هوشمند با استفاده از AI تعریف شده که در ایام جنگ ۱۲روزه و پس از آن، کمپین‌هایی نظیر دست‌مریزاد راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام عاملی با تأکید بر اهمیت فعالیت شبکه‌ای در حوزه فناوری گفت: باید در حوزه هوش مصنوعی به‌صورت سازمان‌یافته عمل کنیم. جنگ ۱۲روزه نشان داد می‌توانیم فعالیت‌های الکترونیکی را مدیریت کنیم؛ ولی باید برای آینده، با سند بالادستی اخلاق‌محور، چالش‌ها و ظرفیت‌های AI را مدیریت کنیم.

حجت‌الاسلام خسروپناه نیز در این نشست با اشاره به ضرورت کار شبکه‌ای در حوزه فناوری گفت: زمان جزیره‌ای کار کردن به پایان رسیده است. باید با رویکرد شبکه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و دانش بنیان‌ها فعالیت کنیم.

