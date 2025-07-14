به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد حمیدی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان امروز دوشنبه، 23 تیر 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: استان گلستان با تشکیل کمیته‌های اربعین آمادگی کامل برای اعزام زائران اربعین حسینی را دارد.

وی با اشاره به تشکیل ۱۹ کمیته تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله پشتیبانی، حمل و نقل، تامین مایحتاج، ثبت نام، گمرکی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی، افزود: این کمیته‌ها با جدیت در حال انجام وظایف خود هستند و تلاش می‌کنند تا زائران با کمترین مشکل و در آسایش کامل به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند.

حمیدی ادامه داد: در سال گذشته ۴۲ هزار نفر از استان گلستان در راهپیمایی اربعین شرکت کنند و پیش بینی می شود که امسال نیز همین تعداد شرکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به برپایی ۲۹ موکب خدمت رسان از استان گلستان به زائران اربعین حسینی در سال گذشته، گفت: امسال این تعداد به ۳۰ موکب افزایش یافته است که ۲۸ موکب در عراق و ۲ موکب نیز در مرز مستقر خواهند شد تا به زائران خدمت‌رسانی کنند.

وی با تاکید بر اهمیت ثبت نام قانونی و داشتن مدارک معتبر برای سفر به عراق، از زائران خواست تا از طریق سامانه سماح اقدام به ثبت نام کرده و مسیر سفر خود را به صورت قانونی انتخاب کنند.

حمیدی همچنین از هماهنگی‌های لازم برای تامین آب و سایر مایحتاج زائران در طول مسیر خبر داد و افزود: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و گرمای هوا، پیش‌بینی‌های لازم برای تامین آب و سایر نیازهای زائران انجام شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به اهمیت کنگره عظیم اربعین به عنوان نمادی از انسجام و مقاومت، گفت: اربعین فرصتی است تا پیام انسجام و مقاومت را به دشمنان مخابره کنیم.

وی اذعان کرد: فلسفه قیام عاشورا، مقاومت و ایستادگی در مقابل باطل بود و ما نیز در طول تاریخ همواره در برابر ظلم و ستم ایستادگی کرده‌ایم و این مقاومت ادامه خواهد داشت.

