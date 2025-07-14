نامه ۵۸ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به رئیس جمهور/ تأکید بر ضرورت توجه دولت به دیپلماسی اقتدار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️۵۸ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه، نامه ای خطاب به دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی درباره حوادث اخیر نوشتند و بر ضرورت توجه دولت به دیپلماسی اقتدار، تاکید کردند.

نویسندگان این نامه هشدار دادند که هر گونه بی مبالاتی در تصمیم‌گیری ، یا ضعف و سستی در برابر دشمن گستاخ پیامدهای تاریخی سنگینی در پی خواهد داشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم دامت تأییداته

با سلام و احترام و تسلیت ایام سوگ حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت جمعی از دانشمندان، سرداران رشید وهموطنان غیرنظامی ایران اسلامی درجنگ ناجوانمردانه صهیونی امریکایی، بدین وسیله این جانبان نکاتی را جهت مزید توفیقات جنابعالی در زمینه پیشبرد مصالح کشور به عرض می رسانیم:

آقای رئیس جمهور، همچنان که خود جنابعالی مکرر بیان داشته اید، جنگ تحمیلی صهیونی امریکایی، در اثنای مذاکرات فریب آمیز امریکا از سوی دشمن ناپایبند به هرنوع تعهد اخلاقی، انسانی و بین المللی طراحی و اجرا شد. به رغم خسارات عظیم انسانی، به یمن طمأنینة ایمانی و تدبیر رهبری الهی مردمی حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته، نقشه شیطانی اهریمن صهیونی امریکایی بر نابودی ایران عزیز، نقش بر آب شد، تلاطم طوفان جنگ برق آسا، فراگیر و رعب آورِ دشمن که همه ارکان کشور را هدف داشت، مهار شد و با مدیریت حکیمانه جنگ و انتخاب فرماندهان جدید در کمتر از ۱۵ ساعت آتش به لانه اهریمن برگشت. فرماندهی هوشمندانه و با صلابت فرمانده کل قوا و حضور و انسجام امت غیور ایران اسلامی و آتش رزمندگان فداکار، هیمنه تجهیزات پیشرفته نظامی همه دنیای استکباری غرب را درهم شکست و امریکا و رژیم جعلی اسرائیل را مستأصل کرد. آقای رئیس جمهور، این جنگ نابرابر با امداد الهی قرین پیروزی شد و دشمن زبون ناگزیر تقاضای آتش بس کرد. اما پیروزی نظامی وقتی به ثمر می نشیند که با جنگ سیاسی و دیپلماسی مقتدرانه همراه شود. امروز و پس از جنگ ۱۲ روزه، تراز جمهوری اسلامی در نظر ملت ها و نخبگان جهان اسلام، به گونه‌ای معنادار، فراز آمده و انسجام خاصی را در جهان اسلام پدید آورده است. با توجه به این که دشمن صهیونی امریکایی به هنگام نمایش مذاکره فریبکارانه، در پی طراحی و تدارک جنگ بوده (به اعتراف رسمی مکرر خودشان) و به حریم ایران و مراکز هسته ای آن تجاوز کرده است، ( رئیس جمهور امریکا مصرّح داشت که مراکزهسته ای ایران را نابود کردیم) این تجاوز از نظر افکار عمومی و بین المللی محکوم شمرده می‌شود. آقای رئیس جمهور، منازعه امروز امریکای سلطه جو و پادگان نظامی او اسرائیل و اعضای تجاوزکار ناتو با ما، جنگ بود و نبود و مرگ و حیات است. سخن صریح آنها «تسلیم» ایران است و موضوع هسته‌ای بهانه است. بالطبع راه ما همان راه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است که در مقابل متکبّر زورگو فرمود: «لَا أُعْطِیکُمْ بِیدِی إِعْطَاءَ الذَّلِیلِ»؛ من هرگز دست تسلیم به شما نمی‌دهم. آقای رئیس جمهور، ما خواهان موفقیت شما در این موقعیت خطیر تاریخی و حرکت کشور در مسیر عزت و پیروزی بر خصم زبون هستیم که این پیروزی پیروزی همه منطقه و رهایی از شرّ «غده سرطانی اسرائیل» و «شیطان بزرگ» امریکاست. امروز تجربه مکررّ عینی و آموزه‌های قرآنی اثبات می‌کند که راه غلبه بر فرعون و اذناب او، ایستادگی درون زا، اتکال بر قدرت بی پایان خدای متعال و پیروی از سیاست های محکم، صریح، شفاف و قاطع مقام معظم رهبری، و دیپلماسی قوی، منسجم و مقتدرانه است. آقای رئیس جمهور، امروز اگرمفهومی برای مذاکره مانده باشد باید مبتنی بر دستاورد کنونی و از موضع طلبکاری و نه بدهکاری و از موضع پاسخجویی و نه پاسخگویی و همراه با خواسته های مشخص، از جمله محکومیت متجاوز و مجازات آن و پرداخت خسارت و غرامت باشد. مدیریت سیاسی و دیپلماسی در بسترجنگ و تخاصم، باید دیپلماسی صراحت، قاطعیت، اقتدار، حماسه و هشدار بالاترین سطح هزینه به دشمن باشد، تا او را ازطرح نقشه جدید باز دارد و امید او را در نتیجه بخشی فشار به یأس بدل کند. در غیر این صورت دست دشمن گستاخ جهت گشودن پرونده های بی پایان باز گذاشته خواهد شد. آقای رئیس جمهور، جنابعالی بحمدالله اعتقاد قلبی به هدایتگری قرآن در همه شرایط زندگی دارید. از این رو آیاتی از قرآن کریم برای مواجهه با شرایط امروزیاد آور می شود:

قرآن کریم ضمن پذیرش گفتگو و پذیرش میثاق های انسانی در روابط بین المللی، پیمان شکنی را خصیصه پایدار سران استکباری می شمارد، و اصل را بی اعتمادی به آنان می شمارد و تعهدات آنان را صرفاً در زبان می‌داند.

«کَیْفَ وَإِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لَا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً یُرْضُونَکُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَی قُلُوبُهُمْ وَأَکْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ» (سوره توبه، ۸)؛ چگونه [آنان راعهدی است] درحالی که اگر بر شما دست‏ یابند، درباره شما نه خویشاوندی را مراعات می کنند و نه تعهدی را. شما را با زبانشان راضی می کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع می ‏ورزد و بیشترشان فاسق اند.

قرآن کریم می افزاید سردمداران کفر، افزون برمبارزه فکری و فرهنگی، پیوسته دست برسلاح اند و جنگ افروزی علیه شما برنامه دائم ایشان است:

«وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا» (سوره بقره، ۲۱۷)؛ آنان پیوسته با شما می ‏جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند.

قرآن راهکارمقابله با مستکبران و پیمان شکنان را ایستادگی و تسلیم ناپذیری تا مرز بازدارندگی می شمارد.

«وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ» (سوره توبه، ۱۲)؛ و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند پس با پیشوایان کفر بجنگید؛ زیرا آنان را هیچ پیمانی نیست باشد تا [از پیمان‏شکنی] باز ایستند.

جناب آقای رئیس جمهور بی شک ما و شما در برهه حساسی از تاریخ این کشور قرار گرفته‌ایم و هر گونه بی مبالاتی در تصمیم‌گیری ، یا ضعف و سستی در برابر دشمن گستاخ پیامدهای تاریخی سنگینی در پی خواهد داشت.

در پایان این جانبان آمادگی خویش را جهت هرگونه همکاری و همراهی با نهادهای مسئول و پشتیبانی از اقدامات آنها در مسیر تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی اعلام می کنیم و توفیق بیشتر جنابعالی و دولت محترم را از خداوند مسئلت داریم.

والحمدلله والسلام علیکم و رحمه الله

آیت الله محمود رجبی آیت الله محمود عبداللهی آیت‌الله غلامرضا فیاضی آیت الله سید محمدعلی مدرسی آیت الله ابوالقاسم علیدوست آیت الله عبدالجواد ابراهیمی فر آیت الله محمد حسینی شاهرودی آیت‌الله علی اکبر بابایی دکتر محمدباقر سعیدی روشن دکتر احمدحسین شریفی دکتر علی مصباح دکتر مجتبی مصباح دکتر نجف لکزایی دکتر رضا برنجکار دکتر احمدعلی یوسفی دکتر غلامعلی معصومی نیا دکتر سید حسین میرمعزی دکتر سعید فراهانی دکتر سیدرضا حسینی دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر سید کاظم رجایی دکتر محمد فتحعلی خانی دکتر جواد سلیمانی دکتر محمود عیسوی دکتر حمیدرضا شاکرین دکتر محمد تمنایی دکتر محمدمهدی گرجیان دکتر سیدحمید جزایری دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی دکتر مجید تلخابی دکتر محمدرضا باقرزاده دکتر قاسم شبان نیا دکتر مهدی امیدی دکتر جواد عبادی مهدی رستم نژاد محمدحسن مهدوی مهر مهدی سلیمانی اردهالی سید حمید جوشقانی محمدعلی اسدی نسب مهدی رجایی علی عباسی حسین حسینیان مقدم محمد بهشتی سید مهدی محمدی ناصر جهانیان دکتر محمد محمدرضایی دکتر مصطفی دانش پژوه دکتر امین رضا عابدی نژاد دکتر علی معصومی دکتر محسن منطقی دکتر حسین جوان آراسته دکتر محمدجواد نوروزی دکتر عزیزالله فهیمی دکتر نصرالله سخاوتی دکتر محمد جنتی دکتر حسن خیری دکتر عادل ساریخانی دکتر داود رحیمی سجاسی

پایان پیام/ ۲۶۸