به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی‌اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در دیدار «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، روابط ایران و پاکستان را عمیق، ریشه‌دار و برادرانه توصیف و بر تحکیم و گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

در این دیدار، پیام نخست‌وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان برای تقدیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری، توسط وزیر کشور پاکستان به ولایتی تسلیم شد.

دو طرف ضمن اظهار رضایت از روند رو به رشد روابط دوجانبه، بر اهمیت همکاری‌های گسترده‌تر در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

ولایتی با اشاره به تحولات منطقه، به‌ویژه جنایات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا علیه ایران و نیز جنایات این رژیم در غزه، بر لزوم همفکری و اتحاد کشورهای اسلامی در برابر این اقدامات غیرقانونی تأکید کرد.

وزیر کشور پاکستان نیز با محکومیت حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از مواضع ایران اعلام کرد.

در خصوص همکاری سه‌جانبه بین ایران، پاکستان و عراق در زمینه برگزاری مراسم اربعین، دو طرف ضمن استقبال از این موضوع، بر لزوم تقویت هماهنگی‌ها تأکید کردند.

ولایتی با اشاره به حضور پرشور زائران پاکستانی در مراسم اربعین، گفت: «مردم مسلمان پاکستان از طریق ایران به عراق سفر کرده و در این مراسم عظیم شرکت می‌کنند؛ این کار، علاوه بر رسمیت دادن به روند همکاری، می‌تواند مقدمه‌ای برای تعاملات گسترده‌تر میان سه کشور باشد.»

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در بخشی از سخنان خود با اشاره به تاریخ مبارزات مردم هند علیه استعمار انگلیس گفت: «ما معتقدیم که مسلمانان نقش اساسی در آزادی هند از استعمار داشتند. مقام معظم رهبری نیز پیش از انقلاب کتابی در همین زمینه تألیف و منتشر کرده‌اند.»

وی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه قفقاز و جمهوری آذربایجان گفت: «شما روابط نزدیکی با آذربایجان دارید، اما در عین حال باید توجه داشت که حکومت آذربایجان اقداماتی انجام می‌دهد که با دیدگاه‌های جهان اسلام مغایر است. از جمله می‌توان به میانجی‌گری میان جولانی و رژیم صهیونیستی و همچنین صدور نفت به اسرائیل در اوج جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد. شما می‌توانید از آن‌ها بپرسید که این اقدامات مغایر با دیدگاه مسلمانان و کشورهای اسلامی چرا انجام می‌شود؟»

مشاور مقام معظم رهبری همچنین درباره احتمال مذاکره با آمریکا گفت: «ما با مذاکره‌ای که بدون پیش‌شرط و حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی باشد مخالفتی نداریم. آن‌ها می‌گویند که ایران باید از غنی‌سازی دست بکشد، در حالی که این مسئله از خطوط قرمز ماست و اگر قرار باشد مذاکره به توقف غنی‌سازی منوط شود، قطعاً چنین مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.»

وی در ادامه سخنان رئیس‌جمهور آمریکا را «متناقض و غیرقابل اعتماد» توصیف کرد.

