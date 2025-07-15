حمایت بیش از ۱۰۰۰ بانوی فعال عراقی از فتوای تاریخی مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از 1000 بانوی فعال عراقی از جمله اساتید، پزشکان و فعالان محور مقاومت، حمایت قاطع خود را از فتوای مراجع عظام تقلید مبنی بر حکم محارب بودن تهدید کنندگان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان ضمن امضای بیانیه الکترونیکی «إنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» و تأیید فتاوای مراجع و علما و بزرگان شیعی و به خصوص مراجع عراق، تهدیدات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی علیه امام خامنه‌ای را محکوم و تقبیح نمودند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «بر اساس اعلام مرجعیت دینی، امروز هر کسی که رهبر یا مرجع اسلامی را به قصد آسیب رساندن به امت اسلامی و حاکمیت اسلام، تهدید یا مورد حمله قرار دهد، طبق قانون اسلامی محارب محسوب می‌شود و همکاری یا حمایت مسلمانان یا دولت‌های آنها از این افراد ممنوع است. از مسلمانان سراسر جهان می خواهیم این دشمنان را از بزرگی خطای خود آگاه سازند و آنان را از اعمال خود پشیمان کنند. هر کسی که در این مسیر متحمل سختی یا خسارت شود، ان شاءالله پاداش مجاهد راه خدا را دریافت خواهد کرد."

.............................

پایان پیام/ 167