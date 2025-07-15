به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون عتبات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: ثبتنام برای شرکت در راهپیمایی اربعین از روز جمعه ۲۷ تیر ساعت ۹ صبح در سامانه سماح آغاز میشود.
مرتضی آقایی با اشاره به شکلگیری منظم جلسات مرتبط با خدمت. رسانی به زائران اربعین گفت: طبق هماهنگی انجام شده، ثبتنام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین از روز جمعه ۲۷ تیر ساعت ۹صبح در سامانه سماح به آدرس http://samah.haj.ir آغاز خواهد شد.
او درباره تمهیدات پیشبینی شده برای ارز مسافرتی زائران اظهار کرذ: با موافقت دولت و مساعدت بانک مرکزی هموطنان بعد از ثبتنام در سامانه سماح و دریافت کد مربوطه میتوانند از طریق اپلیکیشن بانک عامل نسبت به دریافت «دینار عراق» اقدام کنند که نرخ آن از سوی بانک مرکزی اعلام میشود.
معاون عتبات سازمان حج و زیارت ادامه داد: برای بیمه زائران و خدمات امدادی هلال احمر نیز مبلغ ۱۴۰هزار تومان تعیین شده است که زائران از طریق سامانه سماح امکان پرداخت آن را خواهند داشت.
