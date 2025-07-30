به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ثبتنام برای حضور در راهپیمایی اربعین از روز جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴ آغاز شده است. این ثبتنام از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir آغاز شد و زائران پس از دریافت کد ثبتنام میتوانند نسبت به دریافت بیمه سفر و خدمات هلال احمر مبلغ ۱۴۰ هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین، برای دریافت ارز زیارتی، پس از ثبتنام در سامانه سماح، زائران میتوانند از طریق اپلیکیشن بانک عامل نسبت به دریافت دینار عراق اقدام نمایند. این اقدام با موافقت دولت و همکاری بانک مرکزی انجام میشود.
علی اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد اربعین امروز اعلام کرد که تا این لحظه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانۀ سماح ثبتنام کردهاند و اعلام کرد: شرایط در ایران و عراق برای مراسم اربعین کاملا مطلوب است.
لینک سامانه سماح:
samah.haj.ir
