شرایط دریافت ارز اربعین به نرخ مرکز مبادله اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز شرایط فروش ارز ویژه اربعین حسینی (ع) و نحوه بازخرید آن را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده، زائران بالای ۵ سال می‌توانند از تاریخ ۴ تا ۲۲ مردادماه با در دست داشتن مدارک شناسایی به بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و پست بانک مراجعه و تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز تهیه کنند.

ارز اربعین با نرخ فروش مرکز مبادله ارز (ETS) و بدون دریافت هیچ‌گونه کارمزد اضافی فروخته می‌شود.

مدارک مورد نیاز شامل اصل کارت ملی و گذرنامه یا برگه تردد معتبر و برای افراد ۵ تا ۱۵ سال، اصل شناسنامه به‌جای کارت ملی است. همچنین، سرپرست خانوار می‌تواند با مدارک اعضای خانواده و کارت بانکی خود، ارز دریافت کند.

نکته مهم در این دستورالعمل، تعهد بازگرداندن ارز برای زائرانی است که موفق به حضور در راهپیمایی اربعین نمی‌شوند. این گروه باید کل مبلغ دینار خریداری‌شده را تا حداکثر ۳۰ مردادماه به بانک عامل بازگردانند.

بانک مرکزی تاکید کرده که دریافت ارز اربعین تأثیری بر سهمیه سالانه ارز مسافرتی افراد ندارد و این خدمت تنها برای تسهیل سفرهای زیارتی در نظر گرفته شده است.

این اقدام با هدف تسهیل در امور ارزی زائران و شفاف‌سازی سازوکارهای مربوط به ارز زیارتی انجام می‌شود.

