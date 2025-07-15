۱۲ شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اورژانس وزارت بهداشت لبنان روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به استان‌های البقاع و بعلبک الهرمل منجر به شهادت ۱۲ نفر شده است.

براساس بیانیه مذکور، در این حملات که ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان است، ۱۲ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان توضیح داد که ۷ نفر از شهدای این حملات، سوری و ۵ نفر نیز لبنانی بودند.

در این بیانیه اشاره شده است که در پی حملات صبح امروز به دو استان البقاع و بعلبک الهرمل، ۹ شهروند لبنانی مجروح و در حملات به منطقه «وادی فعرا» در بعلبک نیز ۳ نفر مجروح شدند.

