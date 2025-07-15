  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

۱۲ شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان

۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱
کد خبر: 1708191
۱۲ شهید در حملات امروز رژیم صهیونیستی به لبنان

حملات رژیم صهیونیستی به استان‌های البقاع و بعلبک الهرمل در لبنان، منجر به شهادت ۱۲ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اورژانس وزارت بهداشت لبنان روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به استان‌های البقاع و بعلبک الهرمل منجر به شهادت ۱۲ نفر شده است.

براساس بیانیه مذکور، در این حملات که ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان است، ۱۲ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان توضیح داد که ۷ نفر از شهدای این حملات، سوری و ۵ نفر نیز لبنانی بودند.

در این بیانیه اشاره شده است که در پی حملات صبح امروز به دو استان البقاع و بعلبک الهرمل، ۹ شهروند لبنانی مجروح و در حملات به منطقه «وادی فعرا» در بعلبک نیز ۳ نفر مجروح شدند.

..............................

پایان پیام/

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha