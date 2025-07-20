به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان به همراه خانوادهها و مردم مقاوم شهرک جبشیت در جنوب لبنان، مراسم تشییع پیکر شهید «حسن احمد صبرا» را با شکوهی کمنظیر برگزار کرد.
این مراسم با آیین ویژهای در ورودی شهرک جبشیت آغاز شد و پس از آن، شیخ «عبدالکریم عبید» امام جماعت جبشیت، نماز میت را بر پیکر مطهر شهید اقامه کرد. سپس پیکر شهید بر دوش همراهان و همرزمان، در میان دستان برافراشته مردم و با فریادهای لبیک، در خیابانهای شهرک گردانده شد.
تشییع این شهید با حضور چهرههای دینی، شخصیتهای اجتماعی، خانوادههای شهدا و جمع زیادی از مردم برگزار شد.
پیشاپیش کاروان تشییع، گروههای پیشاهنگی وابسته به «کشافه الإمام المهدی (عج)» حرکت میکردند. در پایان، پیکر این شهید گرانقدر در گلزار شهدای شهرک جبشیت و در کنار دیگر شهدای راه مقاومت به خاک سپرده شد.
