به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، حمله هوایی امروز سه‌شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵) رژیم صهیونیستی به منطقه وادی فعرا در بقاع شمالی را که منجر به شهادت ۱۲ تن از شهروندان لبنانی و سوری شد، به‌شدت محکوم کرد.

در این حمله، یک دستگاه حفاری چاه آب هدف قرار گرفت که به شهادت هفت شهروند سوری – از جمله یک خانواده پنج‌نفره – و پنج لبنانی انجامید. همچنین دست‌کم هشت تن در این حملات مجروح شدند.

حزب‌الله در این بیانیه، این اقدام را جنایتی وحشیانه و نقض جدی قوانین و توافقات بین‌المللی توصیف کرده و از دولت لبنان خواسته است با شکستن سکوت خود، واکنشی قاطع و فوری در قبال این تجاوزات داشته باشد و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آمریکا را در برابر مسئولیت خود به‌عنوان تضمین‌کننده آتش‌بس، پاسخگو کند.

این جنبش همچنین هشدار داده که ادامه بی‌تحرکی دولت لبنان در عرصه بین‌المللی، رژیم صهیونیستی را به تشدید حملات خود تشویق خواهد کرد.

حزب‌الله تأکید کرده که ملت مقاوم لبنان با وجود فشارها، بر گزینه مقاومت برای دفاع از عزت و حاکمیت کشور پافشاری خواهد کرد.

بر اساس گزارش منابع رسمی، حملات هوایی رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه به‌شکل گسترده‌ای در مناطق مختلف بقاع شمالی از جمله بودای، طاریا، قصرنبا، شمسطار، بریتال، و جرود وادی ام علی صورت گرفت.

به گفته بشیر خضر، استاندار بعلبک-الهرمل، در نتیجه این حملات، ۱۲ نفر شهید و ۸ تن دیگر مجروح شدند.

