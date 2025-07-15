رایزنی عراقچی با وزیر امور خارجه پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی و محمد اسحاق دار، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه بیست و پنجمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

عراقچی پیش از این نیز با با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و وزرای خارجه روسیه، هند، ازبکستان و قرقیزستان دیدار و رایزنی کرده بود.

وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته به منظور شرکت و سخنرانی در سازمان همکاری شانگهای وارد چین شد.

عراقچی در بدو ورود به چین در خصوص این نشست گفت: سازمان شانگهای به‌تدریج جای خودش را در عرصه جهانی بیشتر باز می‌کند، یعنی از عرصه منطقه‌ای هم به‌تدریج فراتر می‌رود، موضوعات بسیار مختلفی را هم در جنبه اقتصادی و هم جنبه سیاسی و امنیتی در دستورکار دارد.

وی ادامه داد: در این اجلاس استراتژی توسعه این سازمان و کشورهای این سازمان هم در حوزه انرژی و تجارت و هم در حوزه‌های دیگر نهایی خواهد شد و بحث‌های بین‌المللی روز هم طبعاً صورت خواهد گرفت.

