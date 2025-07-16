به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی گلزار احمد نعیمی، عضو کمیسیون ملی اقلیت‌های دینی پاکستان و رئیس جماعت اهل‌حرم و مدیر مدرسه نعیمیه اسلام‌آباد گفت: رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای یکی از بزرگ‌ترین رهبران امت اسلامی در دوران معاصر هستند. در حال حاضر، هیچ رهبری در امت اسلامی به جسارت، شجاعت و ثبات قدم ایشان نمی‌رسد. ایشان نقش بی‌بدیلی در حفظ، دفاع و استقامت امت مسلمان ایفا کرده‌اند. همچنین در موضوع آزادی فلسطین نیز نقش موثر، پررنگ و تاریخی داشته‌اند.

وی افزود: ایشان تنها یک رهبر نظری نیستند، بلکه به عنوان رهبر مقاومت و عمل‌گرا در سطح جهان شناخته می‌شوند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نقشی کلیدی در وحدت امت و بیداری اسلامی ایفا کرده‌اند و همواره بر لزوم اتحاد مسلمانان تأکید داشته‌اند. ایشان اختلافات شیعه و سنی را توطئه دشمنان اسلام می‌دانند و در سخنرانی‌های خود بارها امت اسلام را به اتحاد و انسجام در برابر صهیونیسم، آمریکا و اروپا دعوت کرده‌اند.

مفتی اهل سنت پاکستان ادامه داد: رهبر معظم، سرزمین فلسطین را قلب امت اسلامی می‌دانند و مسئله فلسطین را مسئله محوری مسلمانان معرفی می‌کنند. ایشان هر ساله مسلمانان جهان را به برگزاری روز جهانی قدس فرا می‌خوانند.

نعیمی با بیان اینکه مواضع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در قبال رژیم صهیونیستی همواره شجاعانه و صریح بوده است، افزود: ایشان رژیم صهیونیستی را غده سرطانی در پیکر امت اسلام می‌دانند که به زودی ریشه‌کن خواهد شد. برخلاف برخی کشورهای اسلامی و قدرت‌های غربی که به راه‌حل دو دولتی برای فلسطین باور دارند، رهبر انقلاب همواره این راه‌حل را مردود دانسته و تاکید دارند که فلسطین از نهر تا بحر متعلق به مردم فلسطین است. در دوران رهبری ایشان، جمهوری اسلامی ایران با حمایت همه‌جانبه از گروه‌های مقاومت نظیر حماس، حزب‌الله، جهاد اسلامی و انصارالله یمن، جبهه‌ای قدرتمند علیه صهیونیسم تشکیل داد. این جبهه، اسرائیل را از درون تضعیف کرده است.

به گفته مفتی نعیمی، جنگ دوازده‌ روزه در ژوئن ۲۰۲۵، که با شکست سخت اسرائیل همراه بود، حاصل هدایت و فرماندهی کم‌نظیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان با رهبری مستحکم و اطمینان‌بخش خود، نه‌تنها ارتش را مدیریت کردند بلکه وحدت و آرامش ملی را نیز حفظ نمودند. این پیروزی، گواه روشنی بر عظمت رهبری ایشان است.

مفتی برجسته پاکستان گفت: در حالی‌که بیشتر کشورهای اسلامی در برابر آمریکا سر تعظیم فرود آورده‌اند و از «توافق ابراهیم» حمایت می‌کنند، تنها آیت‌الله خامنه‌ای است که با صراحت در برابر اسرائیل ایستاده و عادی‌سازی روابط را «خیانت بزرگ» می‌دانند. ایشان از گروه‌های مقاومت فلسطین حمایت می‌کنند و شهیدان آن‌ها را «شهدای اسلام» می‌نامند.

امروز، جهان اسلام رهبری ایشان را نه فقط برای ایران، بلکه برای کل امت اسلامی به رسمیت شناخته است. سخنرانی‌ها و بیانات ایشان به زبان‌های مختلف ترجمه شده و نسل جوان مسلمان، ایشان را به‌عنوان یک «قهرمان اسلامی» پذیرفته‌اند.

وی بیان کرد: ایشان وارث معنوی انقلاب اسلامی هستند و از مظلومان در سراسر جهان اسلام، از جمله فلسطین، کشمیر و یمن حمایت می‌کنند.

مفتی گلزار نعیمی تأکید کرد: امروز طرح ترور رهبر معظم نیز به همین دلیل در دستور کار دشمنان قرار گرفته است، چرا که ایشان سد مستحکمی در برابر پروژه استعماری آمریکا و اسرائیل هستند. حمله به ایشان، تنها حمله به ایران نیست، بلکه حمله به فلسطین، غزه و کل امت اسلامی است.



در پایان، مفتی نعیمی گفت: حمایت از رهبر معظم، حمایت از فلسطین است. سکوت در برابر تهدیدات اسرائیل، عین خیانت است.

