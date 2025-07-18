به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نُجَباء در اظهاراتی گفت:
مدیریت حضرت آیتالله خامنهای در جنگ ۱۲ روزه حکیمانه و شجاعانه بود و دشمن را به پذیرش شروط خود وادار کرد.
مردم عراق، اعم از تودهها و نخبگان، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران موضعی یکپارچه دارند.
صداقت در گفتار و عمل، مبارزه با ظلم و افشای ادعاهای باطل دشمنان، دلیل برتری ایشان است.
حضرت آیتالله خامنهای محور اصلی وحدت ملتهای مسلمان و گروههای مقاومت در برابر استکبار جهانی و دفاع از فلسطین هستند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما