عراق یکپارچه حامی ایران و رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای است | ایشان دشمن را وادار به پذیرش شروط کرد 

۲۷ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۰
کد خبر: 1709106
شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نُجَباء، به تمجید از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت و مدیریت ایشان در جنگ ۱۲ روزه را شجاعانه و حکیمانه توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش نُجَباء در اظهاراتی گفت:

مدیریت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جنگ ۱۲ روزه حکیمانه و شجاعانه بود و دشمن را به پذیرش شروط خود وادار کرد.

مردم عراق، اعم از توده‌ها و نخبگان، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران موضعی یکپارچه دارند.

صداقت در گفتار و عمل، مبارزه با ظلم و افشای ادعاهای باطل دشمنان، دلیل برتری ایشان است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای محور اصلی وحدت ملت‌های مسلمان و گروه‌های مقاومت در برابر استکبار جهانی و دفاع از فلسطین هستند.

