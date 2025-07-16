  1. صفحه اصلی
صبح امروز چهارشنبه | مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب دیدار کردند

۲۵ تیر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
کد خبر: 1708465
به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس و مسئولان ارشد قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

