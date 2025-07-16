صبح امروز چهارشنبه | مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس و مسئولان ارشد قوه قضائیه صبح امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.