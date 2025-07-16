خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه: ️البته یک کارهایی لازم است، یک کارهای مضر است. تبیین لازم است. رفع مغالطه‌هایی که گاهی انجام می‌گیرد لازم است. اما ایرادهای غیر لازم را به میان کشیدن و درباره‌اش بحث کردن و بر روی مسائل کوچک جنجال کردن این مضّر است. اینها با هم فرق دارد. همان ابطال مغالطه‌ای هم که عرض کردیم، آن هم با انواع مختلفی میشود آن را انجام داد. با بهترین شکلش باید آن را انجام بدهند که مشکلی برای کشور به وجود نیاید. ۱۴۰۴/۰۴/۲۵