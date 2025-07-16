خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه: ️ دستگاه‌های مسئول که امروز بحمداللّه مشغول کار هستند، چه دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ی نظامی، چه دستگاه‌های مسئولان در عرصه‌ی دیپلماسی؛ هر دو لازم است، هر دو لازم است، به شکل درست با جهت‌گیری درست، هر دو لازم است. اینها بایستی با قوت کار خودشان را انجام بدهند منتها جهت‌گیریها را توجه کنند. به خصوص در عرصه‌ی دیپلماسی جهت‌گیری خیلی مهم است. جهت‌گیریها کاملاً‌ مراعات بشود، دقّت بشود، کار بشود و انجام بگیرد ان‌شاء‌اللّه. ۱۴۰۴/۰۴/۲۵