به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نورلان یرمکبایف، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، در گفتوگو با خبرگزاری «ریانووستی» وضعیت افغانستان را نگرانکننده توصیف کرد و گفت که چالشهای جدی این کشور در حوزههای اجتماعی و امنیتی همچنان پابرجاست.
به گفته او، اقتصاد افغانستان نشانههایی از بهبود را نشان میدهد، اما بحرانهای بشردوستانه و اجتماعی، بهویژه در زمینه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، همچنان جدی است و توجه منطقهای و بینالمللی را میطلبد.
یرمکبایف تصریح کرد که میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره مسائل افغانستان اجماع نظر وجود دارد و این سازمان اوضاع را بهطور مستمر رصد میکند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تمام کشورهای عضو شانگهای در حال حاضر بهصورت دوجانبه با حکومت سرپرست همکاری میکنند، اما همزمان بر ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه گروههای قومی و سیاسی در افغانستان تأکید دارند.
