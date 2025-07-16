به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی باقری» معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری و جانشین رئیس ستاد اربعین استان گیلان امروز چهارشنبه، 25 تیر 1404 در جلسه ستاد اربعین استان با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نمایش وحدت و عظمت امت اسلامی هستیم. راهپیمایی اربعین یک حرکت عظیم اعتقادی، مردمی و بین‌المللی است که باید با شکوهی درخور، برگزار شود و این مراسم نماد قدرت نرم جهان اسلام است ، نباید در هیچ بخشی از آن کوتاهی شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید با نگاه مسئولانه و جهادی، هر کدام به سهم خود پای کار بیایند و همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را در اختیار ستاد اربعین و به‌ویژه مواکب قرار دهند. مردم ما در این مسیر پیش‌قدم هستند و وظیفه ما پشتیبانی همه‌جانبه از این حرکت مردمی است.

باقری با اشاره به آمادگی‌های بهداشتی و خدماتی افزود: هلال‌احمر گیلان یک درمانگاه مستقل در نجف دایر خواهد کرد و پنج موکب درمانی نیز در طول مسیر پیاده‌روی مستقر می‌شوند. دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با تأمین دارو و نیروی متخصص، آماده اعزام اکیپ‌های خدمات‌رسان به مرز است.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان گیلان در ادامه گفت: لازم است مواکب استان با ثبت خوداظهاری در سامانه فرامرزی، از معافیت گمرکی برای انتقال اقلام مورد نیاز خود به کشور عراق بهره‌مند شوند. این موضوع باید جدی گرفته شود و مواکب از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار گیلان، تأکید کرد: اقلام مورد نیاز مواکب شناسایی و لیست آن تحویل شده است. تمهیدات لازم برای تأمین و تحویل آن‌ها نیز انجام گرفته و مرغ مورد نیاز به‌صورت تجمیعی در مرز میان مواکب توزیع خواهد شد.

وی درباره پشتیبانی دستگاه‌ها گفت: شرکت‌های آب و برق استان در تأمین زیرساخت‌ها مشارکت فعال دارند، شرکت فرآوری تأمین سوخت وسایل حمل کالاهای اربعین را عهده‌دار شده و فراجا نیز آمادگی کامل برای تسریع در صدور گذرنامه‌ها دارد. همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، ضامن موفقیت این مأموریت فرهنگی است.

باقری با اشاره به بخش حمل و نقل، اظهار داشت: اداره راهداری موظف شده تمامی امکانات خود را برای تسهیل جابه‌جایی زائران بسیج کند. برای اولین بار قطار رشت به کرمانشاه برقرار شده است و پرواز هوایی نیز جهت تسهیل تردد زائران به کشور عراق در ایام اربعین برقرار خواهد بود.

جانشین رئیس ستاد اربعین استان گیلان در بخش فرهنگی، از اجرای طرح نایب شهید و پویش «کاشی حرم» خبر داد و گفت: در قالب طرح نایب شهید، ۸ هزار تصویر از شهدای گیلانی چاپ و بین زائران و مواکب توزیع خواهد شد. همچنین در پویش کاشی حرم، ۸ هزار کاشی به نام شهدای گیلان جهت نصب در صحن حرم امام حسین(ع) آماده خواهد شد. ثبت‌نام از سوی خانواده شهدا در حال انجام است.

وی در پایان گفت: اربعین، فرصتی بی‌بدیل برای نمایش شکوه اسلام و روحیه ایثار ملت‌هاست. از همه دستگاه‌ها، نهادها، اصحاب رسانه و خبر و خاصه عموم مردم دعوت می‌کنم با تمام توان، در کنار ستاد اربعین باشند تا امسال شاهد یکی از باشکوه‌ترین راهپیمایی‌های اربعین در سال‌های اخیر باشیم.

