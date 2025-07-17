رقیب اصلی اردوغان به زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه استانبول در چارچوب بررسی پرونده تهدید دادستان از سوی اکرم امام‌اوغلو شهردار بازداشتی استانبول و توهین به مقامات دولتی برای وی حکم حبس صادر کرد.

این دادگاه برای امام‌اوغلو بدلیل تهدید آکین گورلک دادستان استانبول دو ماه و ۱۵ روز و توهین به مقام دولتی یک سال ۵ ماه حبس صادر کرد. در این حکم اشاره‌ای به ممنوعیت فعالیت سیاسی امام‌اوغلو نشده است.

گفتنی است امام‌اوغلو از ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی به اتهام فساد مالی در زندان سیلیوری در بازداشت بسر می‌برد. امام‌اوغلو رقیب اصلی اردوغان در انتخابات آتی محسوب می‌شود و از ۴ ماه پیش متهم به فساد شده و در زندان در انتظار محاکمه است.

