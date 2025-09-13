به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر دادستان ارشد شهر استانبول دستور دستگیری این مقام‌ها را در ارتباط با یک پرونده به اتهام اخاذی، ارتشاء، تقلب و تبانی در مناقصات شهرداری منطقه بایرام‌ پاشای استانبول داده است.

«حسن موتلو»، شهردار بایرام پاشا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) منتشر ساخت، اتهامات مطرح شده از سوی دادستانی استانبول علیه خود را رد کرده و نوشت: «آنچه که دارد اتفاق می‌افتد شامل عملیات‌های سیاسی و افترازنی‌های بی‌پایه و اساس است. ساکنان ارجمند بایرام پاشا، مطمئن باشید به همراه شما ما بر این افترازنی‌ها و این اقدامات ناشی از عدم صداقت فائق خواهیم آمد.»

در یک سال گذشته مقام‌های دولت ترکیه صدها مقام شهرداری و سیاستمداران مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را بازداشت کرده‌اند. حسن موتلو، شهردار بایرام‌ پاشا، هفدهمین شهردار از حزب مخالف «خلق جمهوری‌خواه» است که در یک سال گذشته بازداشت می‌شود. این بازداشتی‌ها شامل اکرم امام‌اوغلو، شهردار خود استانبول هم می‌شود. صدها مقام دیگر شهرداری‌های ترکیه نیز در ماه‌های اخیر از بابت اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری «آناتولی» گزارش داد، امام‌اوغلو به عنوان اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی در نظر گرفته می‌شد. بازداشت او موجی از اعتراضات گسترده را در پی داشت.

حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه، این بازداشت‌ها و اتهام‌زنی‌ها را «بخشی از کارزار تهاجمی» دولت آنکارا با هدف تضعیف مخالفان و هموار کردن راه برای یک دوره پنج ساله دیگر حضور اردوغان در ریاست جمهوری ترکیه می‌داند. با این حال، دولت اردوغان این ادعاها را رد و تصریح کرده که دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند.

قرار است روز دوشنبه این هفته دادگاه مهمی در ترکیه نسبت به انحلال کنگره ۲۰۲۳ حزب خلق جمهوری‌خواه حکم دهد؛ تصمیمی که می‌تواند به تغییر در رهبران این حزب منجر شده و حزب را دچار اغتشاش کند. حزب خلق جمهوریخواه ترکیه در انتخابات محلی سال گذشته میلادی این کشور پیروزی‌های قابل توجهی را رقم زد.

