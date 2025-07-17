تأکید رهبر انقلاب بر انسجام در اجرای امر به معروف در شرایط حساس کشور

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، امر به معروف و نهی از منکر از اصول بنیادین در اندیشه اسلامی است که هدف آن اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی، حفظ سلامت اخلاقی جامعه، و جلوگیری از انحرافات است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه ویژهای دارد و همواره مورد تأکید رهبران دینی و سیاسی کشور بوده است.
اما اجرای این اصل در شرایط خاص اجتماعی و سیاسی، نیازمند دقت، درایت و شناخت دقیق از فضای عمومی جامعه است. در همین راستا، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود، ضمن تأکید بر اهمیت این فریضه، هشدارهایی درباره نحوهی اجرای آن در شرایط فعلی کشور مطرح کردند.
امر به معروف با رویکرد وحدتآفرین
رهبر انقلاب تأکید کردند که اجرای این فریضه باید به گونهای باشد که موجب همدلی و انسجام شود، نه شکاف و تقابل. در شرایطی که دشمنان خارجی و رسانههای معاند در تلاشاند تا اختلافات داخلی را برجسته کنند، هرگونه اقدام فرهنگی باید با هدف تقویت وحدت ملی صورت گیرد.
پرهیز از نگاههای تنگنظرانه
ایشان هشدار دادند که نباید برخی اقشار را به دلیل تفاوتهای ظاهری یا فکری، از دایرهی حمایت از نظام خارج دانست. کارمندان، فرهنگیان، دانشجویان، نیروهای نظامی و حتی منتقدان دلسوز، همگی به نوعی در حال خدمت به کشورند و باید مورد احترام قرار گیرند.
لزوم بصیرت در اجرای فریضه
امر به معروف بدون شناخت دقیق از شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، ممکن است نتیجهی معکوس داشته باشد. بصیرت، یعنی درک درست از زمان، مکان، مخاطب و نحوهی بیان. این همان چیزی است که رهبر انقلاب بر آن تأکید کردند.
با توجه به شرایط حساس اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، و با عنایت به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای فریضهی امر به معروف با رویکرد عقلانی، محبتآمیز و وحدتمحور، یکی از دغدغه ها فرهنگی این بوده که ستاد امر به معروف در راستای ایفای مسئولیت خطیر خود، اقداماتی نظیر ساماندهی گروههای مردمی فعال در حوزه امر به معروف، برگزاری دورههای آموزشی و تربیتی برای فعالان این حوزه، تقویت رویکرد همدلانه و وحدتآفرین در فعالیتها جزو اولویت ها انجام دهد.
بدیهی است که اجرای صحیح و مؤثر این فریضه، تنها در سایهی انسجام، آموزش و نظارت دقیق امکانپذیر خواهد بود. امید است ستاد محترم با درک شرایط فعلی جامعه، گامهای مؤثری در جهت ارتقاء کیفیت و اثربخشی فعالیتهای امر به معروف بردارد.
بیانات اخیر رهبر انقلاب دربارهی امر به معروف، حاوی یک پیام روشن بوده و آن اینکه در شرایط حساس کشور، اجرای این فریضه باید با هدف تقویت انسجام ملی، احترام به تفاوتها، و پرهیز از رفتارهای تفرقهانگیز صورت گیرد. اگر این اصل با بصیرت، محبت و عقلانیت اجرا شود، میتواند نقش مهمی در اصلاح جامعه و تقویت وحدت ایفا کند؛ اما اگر با تحکم، قضاوت و فشار همراه باشد، نهتنها بیاثر خواهد بود، بلکه ممکن است موجب شکافهای عمیقتر شود.
گزارش: حجت کهیاری/ ابنا
