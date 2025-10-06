احیای امر به معروف به معنای احیای اخلاق، خانواده و وحدت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد سعیدی، نماینده ولیفقیه در استان قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم که با حضور مسئولان استانی در شبستان حرم مطهر برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در رویکردها و حفظ نگاه ملی به فعالیتهای ستاد تأکید کرد.
وی گفت: باید بدون تعصب و بدون ملاحظات شخصی، کارها را بررسی کنیم، ستاد امر به معروف نهادی کشوری است و نباید چارچوبهای کلان آن دچار تغییر شود. لازم است ستادهای استانی در مسیر سیاستهای ملی حرکت کنند و از هرگونه موازیکاری، پرهیز شود؛ زیرا این کار نتیجه و خروجی مؤثری نخواهد داشت.
سعیدی با تأکید بر اینکه فلسفه امر به معروف، اصلاح جامعه و تعالی اخلاقی مردم است، افزود: امر به معروف نباید باعث اختلاف و دوگانگی در جامعه شود. دشمنان بهدنبال ایجاد تفرقه میان مردماند و ما باید این فریضه را بهگونهای اجرا کنیم که موجب وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی باشد. همانطور که در جنگ ۱۲روزه مشاهده کردیم، ملت ما در زمان تهدید، بیشترین میزان همبستگی را نشان دادند.
نماینده ولیفقیه در استان قم در ادامه تصریح کرد: امر به معروف لسانی نیازمند توجه، مهارت و رعایت شرایط شرعی و اخلاقی است. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که تذکر باید با نرمی، دلسوزی و روش صحیح انجام شود تا نتیجهبخش باشد. هدف از اجرای این فریضه الهی، هدایت، اصلاح و رشد جامعه است، نه ایجاد درگیری یا تقابل.
..............................
پایان پیام
نظر شما