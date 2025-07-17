تصویری از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه

کد خبر: 1708888

رسانه KHAMENEI.IR تصویری از نقش انگشتری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار روز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ با مسئولان قوه قضائیه را منتشر کرده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «جمهوری اسلامی با اتّکاء به قدرت الهی و با باور کردن قدرت حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد. اگر کسی به تقلید از روحیّه‌های ضعیف بنی‌اسرائیل میگوید که «اِنّا لَمُدرَکون» -حالا به ما میرسند و پدر ما را در می‌آورند- ما هم به تقلید از حضرت موسی عرض می‌کنیم که «کَلّا اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین».» ۱۳۹۵/۰۹/۰۳