  1. صفحه اصلی
  2. معارف و سبک زندگی
  3. اخبار نشر، سايت و نرم‌افزار

تصویری از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۶
کد خبر: 1708888
تصویری از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه

رسانه KHAMENEI.IR تصویری از نقش انگشتری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار روز ۲۵ تیر ۱۴۰۴ با مسئولان قوه قضائیه را منتشر کرده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «جمهوری اسلامی با اتّکاء به قدرت الهی و با باور کردن قدرت حضور مردم، از هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد. اگر کسی به تقلید از روحیّه‌های ضعیف بنی‌اسرائیل میگوید که «اِنّا لَمُدرَکون» -حالا به ما میرسند و پدر ما را در می‌آورند- ما هم به تقلید از حضرت موسی عرض می‌کنیم که «کَلّا اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین».» ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

تصویری از انگشتر رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha