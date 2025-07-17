به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «محمدباقر محمدی لائینی» نماینده ولیفقیه در مازندران امروز پنجشنبه 26 تیر 1404، در دومین پیشهمایش بینالمللی «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» که به میزبانی اداره کل اوقاف استان مازندران در ساری برگزار شد، با تسلیت ایام اسارت اهل بیت (ع) و شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایشان و همچنین شهادت بیش از هزار نفر در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت مظلوم ایران، فرا رسیدن اربعین حسینی را نیز تسلیت گفت.
وی با تفکیک دو «میدان» و «همایش» آغاز کرد، میدان اصلی را انقلاب اسلامی دانست که ۴۶ سال است با چنگ و دندان حفظ شده و درون آن، جبهه مقاومت در نقاط مختلف غرب آسیا از جمله لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان شکل گرفته است.
آیت الله محمدی لائینی همچنین رویارویی مستقیم نظامی و جنگ سخت رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی را بخش دیگری از این میدان توصیف کرد که هنوز ادامه دارد و ایران همچنان در میانه آن قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در مازندران به «همایشها» و «رزمایشها» اشاره کرد و گفت: اربعین حسینی با حضور سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر، بزرگترین رزمایش معنوی محسوب میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همایشهای اربعینشناسی مانند این پیشهمایش و همایش اصلی سال آینده، و همچنین راهپیمایی جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف کشور با مشارکت بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال گذشته، بخش دیگری از این فضا را تشکیل میدهند.
این مسئول تأکید کرد: هر برنامه و نشستی که امروز برگزار میکنیم، باید به این میدان اصلی (انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و جنگ با دشمن) کمک کند. اگر این میدان خدایی نکرده شکست بخورد، نه از اربعین اثری میماند و نه از حرمها و عتبات عالیات.
وی با اشاره به سخن شهید سلیمانی که «اگر حرم جمهوری اسلامی از بین برود، همه حرمها در معرض خطر خواهند بود»، و همچنین سخنی از آیتالله العظمی سیستانی مبنی بر اینکه «اگر مویی از سر مقام معظم رهبری کم شود، فردا عمامهها از سر ما برداشته میشود»، حفظ این میدان را اوجب واجبات دانست.
آیت الله محمدی لائینی سه بعد مهم برای اربعین و سایر مناسبتهای مرتبط با امام حسین (ع) را شامل؛ بعد معنوی، بعد سیاسی و بعد حماسی برشمرد و تقویت بعد معنوی و عرفانی را بهترین راهکار برای تقویت اربعین دانست و افزود: معنویت و عرفان، مردم را پای انقلاب اسلامی نگه میدارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بعد سیاسی، با تأکید بر لزوم بصیرت سیاسی در اربعین، نسبت به قرار گرفتن اربعین در فازهای سیاسی غلط، اربعین سکولار یا اربعین شیعه انگلیسی هشدار داد و آن را ساخته و پرداخته دشمن دانست.
این مسئول به بعد حماسی اشاره کرد و روح حماسی و انقلابی برخاسته از قیام امام حسین (ع) را عامل حرکت جامعه و ایجاد انقلاب اسلامی دانست و گفت: مراسم امام حسین (ع) اگر روح حماسی و انقلابی نداشته باشد، در تراز امام حسین (ع) نیست.
نماینده ولی فقیه در مازندران بر لزوم قرار گرفتن اربعین و همایشهای مربوط به آن تحت اشراف ولایت و امامت تأکید کرد.
وی این امر را ضامن حرکت اربعین در تراز میدان اصلی و همافزایی با آن دانست و به مدیریت داهیانه این میدان توسط امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری اشاره کرد.
آیت الله محمدی لائینی یادآور شد: خروجی این همایشها، تقویت میدان و پیشبرد جبهه اسلام باشد تا شاهد محو شدن رژیم صهیونیستی و طلوع خورشید امامت و ظهور حضرت مهدی (عج) باشیم.
