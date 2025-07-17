به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری‌جناسمی» شامگاه چهارشنبه، 25 تیر 1404 در آئین اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف مازندران که در آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اسارت آل‌الله و شهدای جنگ اخیر، به حضور داوران بین‌المللی در این دوره از مسابقات اشاره و اظهار کرد: امسال در خدمت داورانی بودیم که برخی از مفاخر استان مازندران هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با اشاره به حضور استاد حاج سعید قربانی به‌عنوان ناظر مسابقات، کیفیت مسابقات امسال را "فوق‌العاده" توصیف کرد و افزود: هم حضور داوران و هم استقبال بچه‌های قرآنی فوق‌العاده بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات در پنج منطقه استان برگزار شده و مرحله استانی آن در ساری به پایان رسیده است.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی در ادامه به آمار شرکت‌کنندگان اشاره کرد و گفت: این دوره از مسابقات در پنج منطقه استان برگزار و ۲ هزار و ۳۰۰ نفر ثبت‌نام کرده بودند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران عنوان کرد: علاوه بر رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ (کل، ۲۰ جز، ۱۰ جز و ۵ جز) و اذان، رشته‌های معارفی و تفسیر و مفاهیم قرآن نیز به مسابقات اضافه شده‌اند.

وی اضافه کرد: از میان شرکت‌کنندگان، ۸۰ نفر خانم و ۹۰ نفر آقا به مرحله استانی راه یافتند که نفرات اول و دوم و در برخی رشته‌ها نفرات سوم به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام حیدری جناسمی با تأکید بر لزوم ارتقا سطح قاریان و حافظان استان با کمک مسئولان و اساتید قرآنی کشور گفت: بهتر است دوره‌های آموزشی برای ارتقا سطح قرائت و معلومات شرکت‌کنندگان برگزار شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در خصوص محل برگزاری مراسم اختتامیه گفت: با وجود سالن اجتماعات در آمل، امسال تصمیم گرفته شد که مراسم در امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شود تا رویکرد قرآنی اوقاف و حضور بیشتر مردم و خانواده‌ها در مرکز استان مشهود باشد.

در ادامه این مراسم، «سید امیر حسینی‌جو» با تأکید بر نقش محوری قرآن در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: قرآن هم تربیت شخص فردی، احکام و هم تربیت اجتماعی را در بر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مازندران افزود: زمانی که تمدن‌های قرآنی را مطالعه می‌کنید، دلایل افول آنها، در حقیقت به میزان شناخت ما از موضوعات قرآن باز می‌گردد.

وی با اشاره به تجربه‌ای شخصی از دوران دانشجویی خود، بیان کرد: استادی داشتم که به من توصیه کرد قرآن را با تمدن‌های جدید و کتاب‌های مرتبط مقایسه کنم. در ابتدا این کار دشوار به نظر می‌رسید، اما امروز از او تشکر می‌کنم که فضا را ایجاد کرد تا به این شناخت دست پیدا کنم.

حسینی‌جو گفت: شناخت ما از موضوعات قرآن کریم، بسیار در زندگی شخصی و اجتماعی ما تأثیرگذار است و می‌تواند کلید پیشرفت و ارتقای تمدن‌ها باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مازندران، آمادگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان را برای برگزاری بیشتر مسابقات و نشست‌های قرآنی اعلام کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قرآنی استان برای اعتلای فرهنگ قرآنی شد.

وی در پایان با اشاره به آیه قرآن که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند، بر اهمیت خودسازی و تلاش فردی و اجتماعی در مسیر تعالی تأکید کرد.

