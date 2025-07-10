به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی در محکومیت کشتار ۱۲ خبرنگار ایرانی توسط رژیم صهیونیستی و درخواست پیگرد بین‌المللی عاملان این جنایت جنگی شکوائیه رسمی به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل‌الله أمواتا بل أحیاء عند ربهم یرزقون» (آل‌عمران، آیه ۱۶۹)

در روزهایی که جهان، نظاره‌گر خشونت عریان و جنایت‌های بی‌وقفه رژیم صهیونیستی در منطقه است، رسانه‌های ایران نیز از تیغ این خشونت بی‌نصیب نمانده‌اند. سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی، با قلبی مالامال از اندوه و خشمی مقدس، شهادت مظلومانه ۱۲ تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حوزه اطلاع رسانی، جهاد تبیین و... کشور را در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، به‌شدت محکوم می‌کنند. این حملات مستقیم، عامدانه و حساب‌شده به زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی ایران و فعالان بی‌سلاح عرصه رسانه، نقض فاحش حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی و تهاجمی آشکار به وجدان جهانی است.

رژیم صهیونیستی که در جنگ روایت‌ها و نبرد حقیقت، دچار شکست راهبردی شده است، در اقدامی بی‌سابقه و کاملاً هدفمند، دو مرکز رسانه‌ای مهم ایران را مورد هدف نظامی قرار داد: ساختمان شیشه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بنیاد رسانه‌ای بیان، که در حوزه اطلاع رسانی،جهاد تبیین و روایت میدانی فعالیت می‌کرد. در پی این حملات، علاوه بر شهادت ۱۲ خبرنگار، بیش از ۱۰ نفر دیگر نیز به شدت مجروح و روانه مراکز درمانی شدند. ده‌ها دستگاه فنی، سامانه‌های پخش زنده، دچار آسیب جدی گردیدند. چنین هجومی نه صرفاً به افراد، بلکه به موجودیت روایت‌گری و حافظه فرهنگی ملت ایران بود.

شهدای رسانه‌ای کشور، نمایندگان شریف جریان آگاهی‌بخش و مدافعان بی‌سلاح حقیقت بودند. آنان نه در سنگر نظامی، بلکه در سنگر کلمات، تصاویر، تحلیل‌ها و افکار ایستادند و جان خود را در راه انجام وظیفه اطلاع‌رسانی فدا کردند.

نام و یاد آنان در حافظه ملی و رسانه‌ای مردم ایران زنده می ماند: رمضانعلی چوبداری، امیرحسین طاووسی، علی طهماسبی، نیما رجب‌پور، محمدمعین نظری، محمدجواد الوندی، احسان ذاکری، ابوالفضل فتحی، فرشته باقری، معصومه عظیمی و فاطمه صالحی و صالح بایرامی

دوازده شهید گمنام رسانه، که امروز پرچمداران بلندبالاترین روایت هستند؛ روایت خون در برابر تصویر، روایت حقیقت در برابر پروپاگاندا، روایت انسانیت در برابر دروغ.

این جنایت، از منظر حقوق بین‌الملل، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. بر پایه ماده ۷۹ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون چهارم ژنو، خبرنگاران در مخاصمات مسلحانه، افراد غیرنظامی محسوب شده و تحت حمایت کامل قرار دارند. همچنین اساسنامه رم، در ماده ۸ بند ۲، حمله عمدی به غیرنظامیان و رسانه‌ها را مصداق بارز جنایت جنگی دانسته و واجد صلاحیت رسیدگی بین‌المللی معرفی می‌کند. علاوه بر آن، قطعنامه‌های سازمان ملل و مواضع نهادهای مستقلی همچون یونسکو، فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران (IFJ)، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز بارها هدف‌قراردادن اصحاب رسانه را محکوم و مغایر با وجدان بشری دانسته‌اند.

از این‌رو، سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی با استناد به این اسناد بین‌المللی، خواهان ارجاع فوری پرونده این جنایت به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و آغاز فرآیند رسمی دادرسی علیه آمران و عاملان این حمله، به‌ویژه شخص بنیامین نتانیاهو است. همچنین انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی در اقدامی شفاف و بدون ملاحظه سیاسی، با صدور بیانیه‌هایی رسمی، این جنایت را محکوم و خواستار توقف چرخه خشونت علیه رسانه‌ها شوند. در کنار این موارد،سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی خواستار اخراج رسانه‌های رسمی رژیم صهیونیستی از اتحادیه‌های جهانی، ممنوعیت انتشار محتوای آن‌ها در پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و بایکوت کامل تریبون تبلیغاتی این رژیم است.

سازمان بسیج رسانه و مرکز بسیج رسانه ملی، ضمن اعلام تعهد کامل به ادامه راه شهدای عزیز رسانه، تأکید می‌کنند که سکوت در برابر این جنایت، خیانت به حقیقت و آزادی رسانه است. این شکوائیه، نخستین گام در مسیری استوار برای پیگیری حقوقی، رسانه‌ای، سیاسی و بین‌المللی این فاجعه انسانی. ما باور داریم که جهاد تبیین با خون این شهدا عمق یافته و رسالت روایت‌گری همچنان ادامه خواهد داشت.

ما نه از خون می‌هراسیم، نه از روایت.

ما صدای شهیدان روایت‌ایم.

و تا تحقق عدالت، خاموش نخواهیم شد.

والسلام

