آفت استعجال در امر ظهور

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ ابنا: امام جواد علیه السلام فرمود: اِنَّ لَهُ غَیْبَةٌ یَکْثُرُ اَیّامُها، وَیَطْوُلُ اَمَدُها یَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الُمخْلِصُونَ وَ یُنْکِرُهُ الْمُرْتابُونَ.
همانا او (مهدی) دارای غیبتی است که روزهایش زیاد و مدّتش طولانی است. پس افراد مخلص منتظر ظهور او هستند و افراد شکّاک مُنکر او.(۱)
عجله در امر ظهور امام مهدی (عج) و شتابزدگی در انتظار فرج، آفتها و پیامدهای منفیای به همراه دارد. مثلاً بخصوص در جوان ترها ممکن است به افتادن در دامهای مختلف و گرفتار افراد سود جو شدن منجر شود. عجله در امر ظهور ممکن است باعث شود برخی افراد یا گروهها از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کنند. آنها ممکن است با وعدههای دروغین یا ادعاهای بیپایه، مردم را به سمت اقدامات غیرمنطقی یا حتی کفر آمیز سوق دهند. شتابزدگی در انتظار ظهور ممکن است باعث تفرقه و اختلاف میان مسلمانان شود. برخی ممکن است با تفسیرهای متفاوت از نشانههای ظهور، دیگران را متهم به بیایمانی یا کمایمانی کنند، که این امر به وحدت و انسجام جامعه اسلامی آسیب میرساند. عجله در امر ظهور ممکن است باعث شود افراد از وظایف فردی و اجتماعی خود غافل شوند. آنها ممکن است به جای تلاش برای اصلاح خود و جامعه، تنها به انتظار معجزهای برای حل مشکلات بنشینند.
انتظار ظهور امام مهدی (عج) باید همراه با صبر و استقامت باشد. عجله در این امر ممکن است روحیه صبر و استقامت را تضعیف کند و باعث شود افراد دچار نا امیدی شوند و در مهدی باوری و یقین به ظهور منجی سست عقیده گردند. برخی از عجله در امر ظهور به عنوان توجیهی برای اقدامات نادرست یا غیراخلاقی خود استفاده می کنند. بروز و ظهور فرقه های انحرافی از این نوع آسیب هاست. این امر ممکن است سبب شود، افراد به نشانههای واقعی و شرایط لازم برای ظهور حساسیت لازم وکافی را از دست می دهند و به عنوان یک سرباز آماده شاید از قافله عقب بمانند. آنها ممکن است به جای تلاش برای ایجاد زمینههای لازم برای ظهور، تنها به دنبال نشانههای سطحی یا غیرواقعی باشند.
برای پرهیز از این آفتها، باید به نکات زیر توجه کرد:
صبر و استقامت: انتظار ظهور امام مهدی (عج) باید همراه با صبر و استقامت باشد. باید به یاد داشت که ظهور در زمان مقدر الهی رخ خواهد داد و شتابزدگی در این امر بیفایده است.
تلاش برای اصلاح خود و جامعه: به جای عجله در امر ظهور، باید بر اصلاح خود و جامعه تمرکز کرد. این امر شامل تلاش برای گسترش عدالت، اخلاق و معنویت در جامعه است.
پیروی از مراجع تقلید و علما: در مسائل مربوط به مهدویت، باید از مراجع تقلید و علما پیروی کرد و از تفسیرهای شخصی یا غیرمعتبر پرهیز نمود.
توجه به نشانههای واقعی: باید به نشانههای واقعی و شرایط لازم برای ظهور توجه کرد و از دنبال کردن نشانههای سطحی یا غیرواقعی پرهیز نمود. با رعایت این نکات، میتوان از آفتهای عجله در امر ظهور پرهیز کرد و به انتظاری آگاهانه و سازنده برای ظهور امام مهدی (عج) دست یافت.
