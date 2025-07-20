چرا قرآن در اختلافات همیشه طرف پیامبر را گرفته نه مردم؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: چرا قرآن در اختلافاتی که بین پیامبر و دیگران رخداده، همیشه طرف پیامبر را گرفته و از او طرفداری کرده است؟ آیا همه این امور نشان نمیدهد که قرآن ساخته پیامبر صلیاللهعلیهوآله است و او خدا را بهگونهای به تصویر کشیده که مؤید و طرفدار خودش باشد؟
قرآن در مقام تعامل با مخاطبان خود نازل شده و نسبت به حوادث زمان نزول معمولاً بیتفاوت نبوده است. ازجمله این حوادث اختلافاتی است که گاهی بین پیامبر خدا با برخی از مردم رخ داده است. خداوند در این اختلافات همیشه از پیامبرش طرفداری کرده است. برخی مدعی شدهاند طرفداری همیشگی قرآن از پیامبرش بدین دلیل است که قرآن در حقیقت ساخته خود ایشان است! در این نوشتار این مدعا بررسی و نقد خواهد شد.
چرایی طرفداری همیشگی خداوند از پیامبرانش
پیامبران علیهمالسلام معصوم بودهاند. ادله عقلی و نقلی متعددی مبنی بر این مدعا وجود دارد. برای نمونه، خداوند به بندگان خود دستور داده بهصورت مطلق (همیشه، همهجا و درهرحال) از پیامبران اطاعت کنند:
﴿وَ أَطِیعُوا اَللّٰهَ وَ اَلرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ﴾؛ (۱) و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.
و از سوی دیگر، امر به اطاعت مطلق از پیامبری که معصوم نیست سر از تناقض که محال است، درمیآورد و خداوند به کاری که محال باشد، فرمان نمیدهد.
چنانکه غرض الهی از ارسال رُسُل این است که مردم همیشه از آنان اطاعت کنند و بهانهای برای مخالفت نداشته باشند:
﴿وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلاّٰ لِیُطٰاعَ بِإِذْنِ اَللّٰهِ ...﴾؛ (۲) و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود ...
اما اگر پیامبران معصوم نباشند و این گمانه باشد که آنان عمداً یا سهواً مردم را گمراه کنند، نهتنها بهانه، بلکه دلیل بسیار خوبی است تا مردم بهصورت مطلق از آنان اطاعت نکنند؛ بنابراین، معصوم نبودن پیامبر نقض غرض الهی از ارسال رسل است و خداوند حکیم هیچگاه غرض خود را نقض نمیکند. (۳)
دلیل دیگر، اراده الهی مبنی بر اتمامحجت با بندگان است:
﴿لِئَلاّٰ یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَی اَللّٰهِ حُجَّهٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ ...﴾؛ (۴) ... تا مردم را پس از فرستادن پیامبران، عذر و بهانه و حجتی نباشد ...
اما با پیامبرانی که معصوم نیستند، نهتنها حجت خدا بر بندگانش تمام نمیشود، بلکه مردم علیه خدا عذر و بهانه دارند و میگویند: چون پیامبری که فرستادی معصوم نبود، ما احتمال میدادیم که عمداً یا سهواً ما را گمراه کند و بههمیندلیل، از او اطاعت نکردیم!
چکیده سخن اینکه پیامبران معصوم هستند و این یعنی آنان هیچگاه با خدا مخالفت نمیکنند؛ (۵) بنابراین، کاملاً طبیعی است که در هنگام بروز اختلاف بین پیامبر خدا با سایر بندگان، خدا جانب پیامبرانش را بگیرد و از آنان طرفداری کند. چنانکه اگر رانندهای همیشه قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، قانون همیشه از او طرفداری خواهد کرد و این طرفداری همیشگی قانون از او به این دلیل نیست که او قانون را نوشته است، بلکه به این دلیل است که او همیشه مطیع قانون است.
مخالفتهای خدا با پیامبرش در قرآن
هرچند خداوند در نزاعهایی که بین پیامبرش و مردم رخ داده، همیشه جانب پیامبرش را گرفته، اما به شهادت قرآن، خداوند بارها با پیامبرش مخالفت نیز کرده است؛ مخالفتی که بهزودی مشخص خواهد شد منافاتی با عصمت ایشان ندارد. در ادامه به چند نمونه از این مخالفتها اشاره میشود:
﴿عَفَا اَللّٰهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکَ اَلَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْکٰاذِبِینَ﴾؛ (۶) خدا تو را مورد بخشش و لطف قرار دهد، چرا پیش از آنکه [راستگویی] راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بشناسی به آنان اجازه [ترک جنگ] دادی؟
﴿یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾؛ (۷) ای پیامبر! چرا آنچه را که خدا بر تو حلال کرده برای به دست آوردن خشنودی همسرانت بر خود حرام میکنی؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
﴿لاٰ یَحِلُّ لَکَ اَلنِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلاّٰ مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ رَقِیباً﴾؛ (۸) ازاینپس زنان دیگر برای تو حلال نیست و [نیز] جایز نیست که آنان را به همسرانی دیگر تبدیل کنی گرچه زیبایی آنان تو را خوش آید، مگر کنیزی که مالکش شوی؛ و خدا نگهبان و مراقب همهچیز است.
﴿وَ لَنْ تَرْضیٰ عَنْکَ اَلْیَهُودُ وَ لاَ اَلنَّصٰاریٰ حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی اَللّٰهِ هُوَ اَلْهُدیٰ وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوٰاءَهُمْ بَعْدَ اَلَّذِی جٰاءَکَ مِنَ اَلْعِلْمِ مٰا لَکَ مِنَ اَللّٰهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لاٰ نَصِیرٍ﴾؛ (۹) یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمیشوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی. بگو: مسلماً هدایت خدا فقط هدایت است؛ و اگر پس از دانشی که برایت آمده از هوا و هوسهای آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود.
﴿وَ إِنْ تُطِعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اَلْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ یَخْرُصُونَ﴾؛ (۱۰) اگر از بیشتر مردم روی زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه میکنند؛ آنان فقط از گمان و پندار پیروی میکنند و تنها به حدس و تخمین تکیه میزنند.
همانطور که مشخص است خداوند در این آیات با پیامبرش مخالفت کرده است؛ بنابراین، نمیتوان مدعی شد که «قرآن ساخته پیامبر خدا است و او خدا را بهگونهای به تصویر کشیده که مؤید و طرفدار خودش باشد»!
چرایی منافات نداشتن مخالفتهای خداوند با پیامبر با عصمت ایشان
بررسی مواردی که خداوند در قرآن با پیامبرش مخالفت کرده، حاکی از این است که حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله در این موارد در راستای هدایت حداکثری مردم بهدنبال جلب رضایت هرچه بیشتر آنان بودهاند تا بهانهای برای آنان باقی نماند و بهخاطرهمین، اموری را بر خود واجب یا حرام کرده بودند که بر ایشان واجب یا حرام نبود. خداوند به پیامبرش تذکر میدهد که چرا اینقدر با مردم مماشات و مدارا میکنی و درنتیجه، به خودت سخت میگیری و زندگی را بر خودت مشکل میکنی!؟ مشخص است که چنین مخالفتهایی نهتنها با عصمت حضرت منافات ندارد، بلکه نشاندهنده اوج شفقت، دلسوزی و مهربانی ایشان است:
﴿وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ﴾؛ (۱۱) و یقیناً تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری.
آیا اگر پدری به همسرش بگوید چرا اینقدر برای بچهها وقت میگذاری که خودت را کلاً فراموش کردی، این بهمعنای کوتاهی مادر در انجام وظایف مادریاش است یا به بهترین نحو نشاندهنده بزرگواری مادر هست؟
نتیجهگیری:
اولاً قرآن در موارد مختلفی که حضرت در راستای هدایت مردم به خودش سخت گرفته، با ایشان مخالفت کرده است؛ بنابراین، قرآن همیشه با پیامبر موافقت نکرده تا ادعا شود ایشان خودش قرآن را ساخته و به همین دلیل، قرآن همیشه مؤیّد اوست! ثانیاً همانطور که اگر رانندهای همیشه قانون را رعایت کند، قانون همیشه از او طرفداری خواهد کرد و این بهمعنای این نیست که او خودش نویسنده قانون است. طرفداری همیشگی خداوند از پیامبرش در قرآن نیز ناشی از عصمت ایشان و موافقت همیشگی حضرت با خداوند است و بهمعنای این نیست که ایشان خودش سازنده قرآن است.
پینوشتها:
۱. سوره آلعمران، آیه ۱۳۲.
۲. سوره نساء، آیه ۶۴.
۳. سوره نحل، آیه ۹۲.
۴. سوره نساء، آیه ۱۶۵.
۵. سوره نساء، آیه ۱۱۳.
۶. سوره توبه، آیه ۴۳.
۷. سوره تحریم، آیه ۱.
۸. سوره احزاب، آیه ۵۲.
۹. سوره بقره، آیه ۱۲۰.
۱۰. سوره انعام، آیه ۱۱۶.
۱۱. سوره قلم، آیه ۴.
