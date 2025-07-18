مرحوم فرج نژاد یک مجاهد در راه خدا بود/ شناخت دشمن؛ ماموریت جبهه انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین همایش دشمن شناسی و مقاومت عصر امروز جمعه در سالگرد ارتحال مرحوم استاد محمدحسین فرج نژاد از اساتید فرهیخته و پژوهشگران برجسته حوزه و دانشگاه در سالن شهید بهشتی در دانشگاه باقرالعلوم در شهر قم، برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ابتدای این همایش با اشاره به دستگاه شرک در جهان اظهار کرد: دستگاه شرک در دنیا تلاش می کند که دنیاپرستی را در در دنیا، حاکم کند. ذیل طاغوت، امنیت عمومی شکل نمی گیرد و رنج عمده جهنم برای اولیای طاغوت است. در حالی که محیط بهشت، محیط ولایت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است. در دستگاه شرک، امنیت روانی ایجاد نمی شود، چون در این دستگاه به موجوداتی تکیه می شود که قدرت ندارند. فقط ذیل خداوند، امنیت به وجود می آید. در حالی که اگر کار در دست قدرت ها باشد، امنیت روانی برای مردم و طاغوت ها شکل نمی گیرد.

وی ادامه داد: پیامبران الهی ایثارگرترین افراد بودند و جامعه در کنار انبیای الهی، احساس آرامش می کند. اگر کسی این تلقی را داشته باشد که دستگاه های مادی، احساس امنیت ایجاد می آورد، غلط است. احساس رضایت واقعی در سایه دستگاه توحیدی اتفاق می افتد، رضا بالاتر از امنیت است. امکانات، کرامت نیست بلکه روابط ایجاد کرامت می کند.

میرباقری با بیان این که تا توحید در عالم محقق نشود و تمام عالم بر مدار توحید شکل نگیرد، امنیت به وجود نمی آید، افزود: امنیت با نپذیرفتن شرک به وجود می آید. جامعه براساس صفات عدل، جامعه امن است. رسیدن به جامعه موحد جز از درگیری با دستگاه کفر، شکل نمی گیرد. خداوند می توانست که دستگاه شیطان را از همان اول، تضعیف کند، ولی این که خداوند، اختلاطی ایجاد می کند و درگیری به وجود می آید، تدبیر الهی برای ایجاد دستگاه موحد است. میدان های خوف وجود دارد، اما اگر کسی به قواعد نصرت الهی پایبند باشد، خداوند سکینه را بر او نازل می کند و میدان تحقق توحید، میدان امن است، لذا مومنین در سخت ترین احوال نیز آرام ترین است.

وی افزود: شیطان رعب ایجاد می کند و دارای لشکر خوف است، خداوند در برابر لشکر خوف شیطان، لشکر انزال سکینه دارد و محیط درگیری با لشکر شیطان به محیط امن تبدیل می شود و انسان در چنین محیطی هیچ احساس ناامنی نمی کند. ملت مقاوم ایران از شیطان بزرگ که امکاناتش را به رخ می کشد و دست به جنگ رسانه ای می زند، نمی ترسند. هر وقت مومنین در برابر جبهه باطل مقاومت کنند، عوامل جبهه باطل خانه هایشان را به دست خودشان از بین می برند. جبهه باطل از جبهه عدل می ترسد و عوامل جبهه باطل، خانه عنکبوتی را به دست خودشان از بین می برند.

نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره آرامش مومنین اظهار کرد: مومنی که در درگیری با جبهه شرک به قواعد نصرت الهی، ایمان داشته باشد، سکینه خواهد داشت. وادی توحید، وادی ایمان است. فرامین الهی سخت است، اما کسی که انسان امتحان شده باشد، هر موقع خالص شود به وادی امن می رسد. انسان مومن در عبور از صحنه های سخت باید محبت الهی و ایمان و ثبات قدم را داشته باشد. با خدا باشی، همه چیز است و خداوند وعده نصرت الهی داده است.

میرباقری با بیان این که نظم قدرت جهانی یک قدرت است، افزود: در برابر این جریان که به دنبال هیمنه است، باید براساس آیات قرآنی مبارزه کرد. فتنه اصلی، فتنه شرک است و بساط شرک و ناامنی در عصر ظهور از بین می رود. مومن نمی تواند با گرگ صفتان صلح کند و امنیت با بودن با آنها نیست، بلکه در درگیری با گرگ صفتان شکل می گیرد، اگر چه در این مسیر خوف هست اما خداوند سکینه نیز انزال می کند.

وی خاطرنشان کرد: مرحوم فرج نژاد یک مجاهد در راه خدا بود و خداوند باید به ما توفیق بدهد که راه چنین شخصیت هایی را ادامه بدهید. از خداوند نیز برای ملت ایران، پیروزی و نصرت مسئلت دارم.

شناخت دشمن؛ ماموریت جبهه انقلاب اسلامی

جایزه سال دشمن شناسی در بخش دیگر این همایش به دکتر مجید صفاتاج توسط حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی میرباقری نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان و حجت الاسلام و المسلمین روانبخش نماینده مردم ایران در مجلس شورای اسلامی اهدا شد. صفاتاج مدیرعامل انجمن قلم ایران و نویسنده ۱۱۹ کتاب به زبان های مختلف از جمله فارسی، عربی و ترکی استانبولی است.

مجید صفاتاج در سخنانی با اشاره به واژه دشمن در قرآن کریم اظهار کرد: یکی از واژگانی که عمرش به درازای تاریخ است، واژه دشمن است و این واژه و مشتقات آن هزار و ۵۰۰ بار در قرآن کریم است، ۹۹ بار از این دفعات مربوط به شیطان رجیم است و مابقی مربوط به دشمنان بیرونی است. درباره دشمنانی که در قرآن کریم از آنها یاد شده، بحث جهل و عدم بصیرت مطرح شده است. گاهی افراد به دلیل عدم شناخت نسبت به دشمن بشریت، مواضعی اتخاذ می کنند که این مواضع مورد استفاده دشمن قرار می گیرد.

مدیرعامل انجمن قلم ایران ادامه داد: باید با بصیرت افزایی جامعه به سمتی برود که در چارچوب نقشه های دشمن، حرکت نکند. دشمن بیدار است و اولین ماموریت ما به عنوان جبهه انقلاب اسلامی ایران، شناخت دشمن و ترویج معارف شناسی است. شاهد بودیم که در حکومت احمد الشرع در سوریه که به اسرائیل هم پالس های مثبت داد صهیونیست ها چه بر سر سوریه آوردند. امنیت باید متکی بر خود باشد و در نبرد جبهه حق، امنیت به وجود می آید. جنگ اخیر جنگ بین ایمان و کفر بود و ان شاء الله پیروزی از آن جبهه انقلاب اسلامی خواهد بود و تمدن اسلامی شکل می گیرد.

